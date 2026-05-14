Polzin über Krüger: „Freue mich extrem“

Merlin Polzin blickt der Zusammenarbeit mit der neuen Sportvorständin Kathleen Krüger positiv entgegen. „Ich freue mich extrem, dass sie Teil von unserem HSV wird und dass wir die Reise positiv weiterschreiben können“, sagte der Trainer des Hamburger SV vor dem abschließenden Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Es sei nicht seine Aufgabe, „Erwartungen oder Hoffnungen zu formulieren“, führte Polzin, der mit dem HSV am vorvergangenen Wochenende den Klassenerhalt perfekt gemacht hatte, aus. Aber: „Es ist kein Geheimnis, dass wir auch schon in Kontakt waren. Es war ein sehr positives Gespräch, wir sind auf einer Wellenlänge, wenn es um den HSV geht. Ich freue mich extrem, dass der Verein eine Lösung gefunden hat, die uns im besten Fall weiterbringt“, sagte er: „Deswegen kann ich es kaum erwarten, bis wir nach dem Urlaub die Sache gemeinsam angehen.“