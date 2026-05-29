So emotional verabschiedet der FC Bayern Goretzka

Der FC Bayern hat am Freitag seine scheidenden Stars offiziell verabschiedet. Dazu zählen WM-Fahrer Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und Leih-Stürmer Nicolas Jackson.
„Danke für alles, Leon!“
Allen voran erhielt Goretzka einen emotionalen Abschied. Der deutsche Rekordmeister postete ein zweiminütiges Highlight-Video der besten Szenen aus dessen acht Jahren im Trikot der Münchner.
Dazu schrieb der offizielle X-Account: „8 Jahre, 16 Titel , das bleibt für immer. Danke für alles, Leon! Für deinen Einsatz. Für deine Leidenschaft. Für all die unvergesslichen Momente.“
Goretzka hatte in 312 Pflichtspielen für die Münchner 51 Tore selbst erzielt und 53 weitere vorbereitet. Sein größter Triumph ist der Gewinn der Champions-League im Corona-Finalturnier 2019/2020 gegen Paris Saint-Germain.
Goretzka verabschiedet sich mit Double-Gewinn
Am vergangenen Wochenende verabschiedete sich der 31-Jährige mit dem Gewinn des DFB-Pokals in Berlin gegen den VfB Stuttgart (3:0). Wohin es den Nationalspieler künftig ziehen wird, ist noch nicht bekannt.
Doch nicht nur die DFB-Größe bekam persönliche Abschiedsworte, auch zu Guerreiro schrieben die Münchner ins Deutsche übersetzt: „Danke Rapha! 95 Spiele, 14 Tore, 8 Vorlagen – Danke für deinen Einsatz für den FC Bayern und alles Gute auf deinem weiteren Weg! Auf Wiedersehen und nur das Beste!“
Chelsea-Leihspieler Jackson empfing ebenfalls ein persönliches ‚Auf Wiedersehen‘: „Danke Nico! Eine Saison, die für immer in Erinnerung bleibt. Danke für all die Momente und deinen Einsatz, Nico.“