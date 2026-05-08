Traum vom Frankfurter-Heimfinale geplatzt

Lars Hinzberg 09.05.2026 • 00:31 Uhr Nur der SC Freiburg kann im Europa League-Finale noch Punkte für die deutsche 5-Jahreswertung der UEFA sammeln. Ein weiterer Europapokalplatz ist dadurch aber nicht mehr möglich. Besonders bitter ist das für Eintracht Frankfurt.

Durch den Finaleinzug von Rayo Vallecano in der Conference League herrscht mittlerweile Gewissheit: Die Bundesliga wird keinen der begehrten „European Perfomance Spots“ erhalten.

Zwar konnte der SC Freiburg durch den größten Erfolg der Vereinsgeschichte nochmal fleißig Punkte für die deutsche Wertung sammeln (21,785), der 0,308 Punkte-Vorsprung der Spanier wird aber auch bei einem Europa League-Sieg der Breisgauer nicht mehr einzuholen sein.

Frankfurt scheitert an sich selbst

Entscheidend für die Wertung ist das Abschneiden aller international gestarteten Vereine eines Landes. Siege bringen zwei Punkte, Unentschieden einen Punkt. Boni gibt es für Platzierungen in der Liga-Tabelle und jede erreichte KO-Phase.

Schlusslicht der deutschen Punktesammler war in dieser Saison die Frankfurter Eintracht. Nach dem furiosen 5:1 Auftaktsieg gegen Galatasaray Istanbul setzte es abgesehen von einem 0:0 gegen Neapel ausschließlich Niederlagen. Magere 9 Punkte stehen damit in der Endabrechnung der UEFA-Koeffizienten-Wertung.

Besonders bitter: Als aktueller Tabellenachter der Bundesliga hätte die Eintracht direkt von einem zusätzlichen Europa-Pokal-Platz profitiert.

Als Zweiter der UEFA-Wertung hätte eben nicht nur der fünfte Platz für die CL gereicht, sondern auch der Achte für die Conference League. Bei einem Punkt Rückstand auf den SC Freiburg wäre aktuell allerdings auch noch Rang sieben für die Hessen möglich.

Bitter: Sollte die Eintracht den siebten Platz noch erreichen, hätte dieser bei einem zusätzlichen Europa-Platz der Bundesliga für die Europa League gereicht. Das Finale findet nächste Saison im Deutsche-Pank-Park in Frankfurt statt.

Bayern an der Spitze, Dortmund hinter Mainz

An der Spitze der deutschen Teams steht in der Wertung wenig überraschend der 6-malige Champions League-Sieger aus Bayern. Trotz des Ausscheidens im Halbfinale sammelten die Münchener über die Saison 39,250 Punkte. Auf Platz zwei folgt das Überraschungsteam der Europa League aus Freiburg mit aktuell 28,500 Punkten. Bei einem Triumph der Schuster-Truppe wären 30,500 Punkte möglich.

Leverkusen, das in der Gruppenphase Manchester City bezwang und dem Finalisten Arsenal im Achtelfinale ein 1:1 abringen konnte, trägt 22,750 Punkte zur deutschen Wertung bei.