Wunder möglich! So kommen Gladbach oder der HSV nach Europa

Niklas Senger 04.05.2026 • 20:13 Uhr Borussia Mönchengladbach und der Hamburger SV haben gerade erst den Klassenerhalt gefeiert, da richtet sich ein vorsichtiger Blick tatsächlich gen Europa. Ein irres Szenario könnte einem der Klubs einen Platz in der Conference League verschaffen.

Unglaublich, aber wahr: Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison in der Bundesliga können Borussia Mönchengladbach (Platz 11) und der Hamburger SV (Platz 12) noch auf eine Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb hoffen.

Um die Teilnahme an der Conference League tatsächlich zu erreichen, müssen jedoch einige Eventualitäten eintreten.

Der Kampf um Platz neun

Grundvoraussetzung ist für beide Teams der Sprung auf Platz neun der Tabelle und damit das Erzielen der bestmöglichen noch erreichbaren Ligaplatzierung. Aktuell steht der FC Augsburg mit 40 Punkten auf diesem Tabellenplatz, fünf Punkte vor Gladbach und sechs Punkte vor dem HSV. Dazwischen steht zudem der 1. FSV Mainz 05 mit aktuell 37 Punkten.

Auf diesem Weg gilt es für die Borussia, Augsburg (A) und die TSG Hoffenheim (H) zu bezwingen. Die Hamburger müssten sich gegen den SC Freiburg (H) und Bayer 04 Leverkusen (A) durchsetzen.

Platz 8 und Europa-League-Titel für Freiburg nötig

Doch damit nicht genug: Beide Teams müssen darüber hinaus sehr genau auf den Saisonabschluss der Freiburger schauen.

Damit der neunte Platz überhaupt für die Qualifikation reicht, müssten die Breisgauer die Bundesliga auf Rang acht abschließen und sich mit dem möglichen Gewinn der Europa League automatisch für die Champions League qualifizieren. Im Halbfinal-Hinspiel unterlag der Sport-Club jedoch mit 1:2 in Braga.

Zieht die Bundesliga an Spanien vorbei?

Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Bundesliga im UEFA-Verbandsranking den zweiten Platz hinter der Premier League einnimmt und damit einen fünften Champions-League-Startplatz erhält. Nach den jüngsten europäischen Ergebnissen ist der Vorsprung der spanischen La Liga jedoch auf 0,567 Punkte angewachsen.

Erfüllt ist derweil eine weitere Voraussetzung. Durch das Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart steht bereits jetzt fest, dass sich der Sieger über die Liga für die Champions League oder Europa League qualifiziert. In diesem Fall geht das Europa-League-Startrecht für den nationalen Pokalgewinner an die Liga.

Das mögliche Wunder im Überblick

Im Idealfall für die Bundesliga würden sich also die Teams auf den Plätzen eins bis fünf für die Champions League qualifizieren, dazu käme mit dem SC Freiburg ein weiterer Teilnehmer über den Europa-League-Titel.

Die Teams auf den Plätzen sechs und sieben wären in der kommenden Saison in der Europa League startberechtigt. Sollte Freiburg dann auch noch auf Rang acht landen, rückt der Tabellenneunte als Conference-League-Teilnehmer nach.