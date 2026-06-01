"Objekt der Begierde": Muss Hütter um Brown bangen?

SID 01.06.2026 • 14:25 Uhr Nathaniel Brown zeigt beim DFB starke Leistungen. Der Frankfurter Linksverteidiger könnte für die benötigten Transfererlöse sorgen. Muss Neu-Trainer Hütter um seinen Schützling bangen?

Kaum ist Adi Hütter da, muss der alte und neue Trainer von Eintracht Frankfurt schon um den Verbleib von Senkrechtstarter Nathaniel Brown beim hessischen Fußball-Bundesligisten bangen. „Er ist ein toller Spieler, ein moderner Außenverteidiger. Mit seiner Schnelligkeit ist er wie geschaffen für große Vereine und ein Objekt der Begierde“, antwortete Hütter bei seiner Vorstellung am Montag auf die Frage nach dem 22-Jährigen.

Grund für das Interesse der Medienvertreter war die starke Vorstellung Browns am Sonntag im Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland (4:0).

Hütter hat die Partie allerdings nicht verfolgt. Der in Amberg geborene Linksverteidiger Brown steht noch vier Jahre bei der Eintracht unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf 40 Millionen Euro taxiert.