Der FC Bayern will ihn

Der FC Bayern ist auf der Suche nach zukunftsträchtigen Spielern für die linke Außenverteidigerposition in Frankfurt fündig geworden.
Bayern will diesen Nationalspieler
SPORT1-Informationen zufolge beschäftigt man sich an der Säbener Straße intensiv mit einem möglichen Wechsel des 22-jährigen Eintracht-Profis Nathaniel Brown nach München.
Bayern-Scouts halten große Stücke auf Brown
In der Scoutingabteilung des Rekordmeisters hält man große Stücke auf ihn. Die Überlegungen sind bereits so weit gediehen, dass es am Montag ein erstes Treffen gab, um alle Optionen abzuklopfen.
Ein Grund für das Interesse der Münchner ist unter anderem die anhaltende Verletzungsanfälligkeit von Alphonso Davies. Hinter den Kulissen ist deswegen bereits eine intensive Diskussion entstanden (SPORT1 berichtete).
Zur Erinnerung: Der Kanadier ist aktuell zum siebten Mal seit seiner Vertragsverlängerung im Februar 2024 verletzt.
Brown reifte in Frankfurt zum Nationalspieler
Brown hat soeben seine zweite Saison bei Eintracht Frankfurt beendet, ist eine absolute Stammkraft und wurde dort sogar Nationalspieler.
Er stammt ursprünglich aus der Jugend des 1. FC Nürnberg. Der damalige Nachwuchschef des „Club“, Michael Wiesinger, ist inzwischen Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung am Campus des FC Bayern.