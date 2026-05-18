Der FC Bayern will ihn

Stefan Kumberger 18.05.2026 • 18:48 Uhr Der FC Bayern treibt die Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran. Jetzt haben die Münchner einen Nationalspieler ins Visier genommen.

Der FC Bayern ist auf der Suche nach zukunftsträchtigen Spielern für die linke Außenverteidigerposition in Frankfurt fündig geworden.

SPORT1-Informationen zufolge beschäftigt man sich an der Säbener Straße intensiv mit einem möglichen Wechsel des 22-jährigen Eintracht-Profis Nathaniel Brown nach München.

Bayern-Scouts halten große Stücke auf Brown

In der Scoutingabteilung des Rekordmeisters hält man große Stücke auf ihn. Die Überlegungen sind bereits so weit gediehen, dass es am Montag ein erstes Treffen gab, um alle Optionen abzuklopfen.

Ein Grund für das Interesse der Münchner ist unter anderem die anhaltende Verletzungsanfälligkeit von Alphonso Davies. Hinter den Kulissen ist deswegen bereits eine intensive Diskussion entstanden (SPORT1 berichtete).

Zur Erinnerung: Der Kanadier ist aktuell zum siebten Mal seit seiner Vertragsverlängerung im Februar 2024 verletzt.

Brown reifte in Frankfurt zum Nationalspieler

Brown hat soeben seine zweite Saison bei Eintracht Frankfurt beendet, ist eine absolute Stammkraft und wurde dort sogar Nationalspieler.