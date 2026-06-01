Undav-Entscheidung offiziell gefallen

Felix Kunkel 01.06.2026 • 12:17 Uhr Deniz Undav verlängert beim VfB Stuttgart. Der neue Vertrag läuft über mehrere Jahre.

Deniz Undav und der VfB Stuttgart haben sich darauf geeinigt, den 2027 auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern. Das gaben die Schwaben am Montagmittag bekannt.

Das neue Arbeitspapier des Nationalspielers ist gültig bis 2029 inklusive der Option auf ein weiteres Jahr.

„Ich bin sehr glücklich. Das bedeutet mir extrem viel. Der Verein und die Stadt sind in den letzten drei Jahren so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden“, sagte Undav, der mit dem VfB 2025 den DFB-Pokal gewonnen hatte.

Undav ein „wesentlicher“ Erfolgsfaktor beim VfB

Der Publikumsliebling, bisher schon Großverdiener beim VfB (4,5 Millionen), soll künftig rund sechs Millionen Euro Jahresgehalt beziehen. Zudem erhielt der Stürmer angeblich drei Millionen Euro für die Vertragsunterschrift. Eine Ausstiegsklausel gibt es laut kicker nicht.

Der Stürmer sei „ein wesentlicher Faktor für die sportliche Erfolgsgeschichte des VfB in den vergangenen drei Jahren. Er nimmt auf und neben dem Platz eine zentrale Rolle bei uns ein“, betonte Vorstandschef Alexander Wehrle.

Für Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ist Undav ein „absoluter Volltreffer im besten Wortsinne. Die Erwartungen, die wir damals mit dem Leih-Transfer verknüpft haben, wurden bei Weitem übertroffen.“ Auch in Zukunft sei für Undav „eine wesentliche Rolle vorgesehen“.

Undav beweist Torjägerqualitäten

Undav, der 2023 von Brighton zunächst leihweise nach Stuttgart gewechselt und 2024 für 30 Millionen Euro fest verpflichtet worden war, hatte in der abgelaufenen Bundesligasaison 19 Treffer erzielt.

Er war damit hinter Superstar Harry Kane vom FC Bayern zweitbester Torjäger. Im DFB-Team machte Undav am Sonntag im Test gegen Finnland beim 4:0 mit zwei Treffern auf sich aufmerksam.