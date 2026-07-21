"Noch nicht gesund": Bittere Nachricht für BVB-Neuzugang

Borussia Dortmund muss weiterhin auf Sommerzugang Kaua Prates verzichten. Wie Trainer Niko Kovac erklärte, sei der brasilianische Linksverteidiger nach wie vor nicht einsatzbereit und benötige für seinen Einstieg ins Training noch Zeit.
Bittere Nachricht für BVB-Neuzugang
„Er ist noch nicht gesund. Das heißt, er braucht noch die ein oder andere Woche. Der Plan ist, dass wir ihn erst nach dem Japan-Trainingslager ins Mannschaftstraining integrieren. Ob das klappt, werden wir sehen“, schilderte Kovac den Ruhr Nachrichten.
Neuzugang konnte in Dortmund noch nicht trainieren
Prates laboriert an einer Muskelverletzung im rechten vorderen Oberschenkel, die er sich Anfang Mai noch bei seinem ehemaligen Klub Cruzeiro Belo Horizonte zugezogen hatte. Die Beschwerden bremsen den erst 17 Jahre alten Youngster bereits seit mehreren Wochen aus.
Der Brasilianer war diesen Sommer für rund zwölf Millionen Euro zum BVB gewechselt. Ursprünglich war der Verein davon ausgegangen, dass er zum Trainingsauftakt wieder voll belastbar sein würde. Obwohl Prates bereits seit rund zwei Wochen in Dortmund ist, konnte er bislang weder am Training teilnehmen noch die üblichen Leistungstests absolvieren.
Dabei hatte der Bundesligist viel Aufwand betrieben, um den Außenverteidiger frühzeitig einbinden zu können. Der Klub erhielt von der FIFA sogar eine Sondergenehmigung, damit Prates vor seinem 18. Geburtstag im August am Trainings- und Testspielbetrieb teilnehmen darf.