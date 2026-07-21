"Noch nicht gesund": Bittere Nachricht für BVB-Neuzugang

Niklas Trettin 21.07.2026 • 09:59 Uhr Schlechte Kunde für Borussia Dortmund: Neuzugang Kaua Prates hat den Trainingsauftakt bereits verpasst. Nun verzögert sich sein Einstieg weiter.

Borussia Dortmund muss weiterhin auf Sommerzugang Kaua Prates verzichten. Wie Trainer Niko Kovac erklärte, sei der brasilianische Linksverteidiger nach wie vor nicht einsatzbereit und benötige für seinen Einstieg ins Training noch Zeit.

„Er ist noch nicht gesund. Das heißt, er braucht noch die ein oder andere Woche. Der Plan ist, dass wir ihn erst nach dem Japan-Trainingslager ins Mannschaftstraining integrieren. Ob das klappt, werden wir sehen“, schilderte Kovac den Ruhr Nachrichten.

Neuzugang konnte in Dortmund noch nicht trainieren

Prates laboriert an einer Muskelverletzung im rechten vorderen Oberschenkel, die er sich Anfang Mai noch bei seinem ehemaligen Klub Cruzeiro Belo Horizonte zugezogen hatte. Die Beschwerden bremsen den erst 17 Jahre alten Youngster bereits seit mehreren Wochen aus.

Der Brasilianer war diesen Sommer für rund zwölf Millionen Euro zum BVB gewechselt. Ursprünglich war der Verein davon ausgegangen, dass er zum Trainingsauftakt wieder voll belastbar sein würde. Obwohl Prates bereits seit rund zwei Wochen in Dortmund ist, konnte er bislang weder am Training teilnehmen noch die üblichen Leistungstests absolvieren.