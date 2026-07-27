Bayern-Nationalspieler starten Vorbereitung

SID 27.07.2026 • 10:02 Uhr Joshua Kimmich und Co. nehmen vier Wochen nach dem WM-Desaster ihre Arbeit beim FC Bayern wieder auf.

Joshua Kimmich fuhr mit einem Lächeln vor, Manuel Neuer wünschte eine „gute neue Saison“: Vier Wochen nach dem WM-Desaster sind auch beim FC Bayern die deutschen Fußball-Nationalspieler in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit eingestiegen.

DFB-Kapitän Kimmich, der Münchner Spielführer Neuer, Jonas Urbig, Jonathan Tah, Neuzugang Nathaniel Brown und Aleksandar Pavlovic absolvierten zunächst die obligatorischen Leistungstests.

Am Dienstag geht es für das Sextett weiter zum Trainingslager an den Tegernsee. Auf dem Sportplatz des FC Rottach-Egern unter dem Wallberg sollen Kimmich und Co. dann endgültig ihren riesigen WM-Frust nach dem blamablen Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay hinter sich lassen.

Der Rest der Mannschaft, sofern er denn gesund und bereits aus dem Turnierurlaub zurück ist, war bereits am vergangenen Montag in die Vorbereitung eingestiegen. Am Samstag ging der erste Test gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden mit einer sehr jungen Mannschaft mit 1:2 verloren, am Montag reiste der Rumpfkader in das viertägige Kurz-Trainingslager. Dort steht am Donnerstag der zweite Test gegen den Amateurklub FC Rottach an.

Verzichten muss Trainer Vincent Kompany noch auf seine Topstars, die bei der WM weit gekommen waren. So fehlen unter anderem noch Harry Kane, Dayot Upamecano und Michael Olise.