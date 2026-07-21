Robin Gosens: Wie gut ist Schalkes neuer Star wirklich?

Johannes Vehren 21.07.2026 • 10:50 Uhr Mit der Verpflichtung von Robin Gosens setzt Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 ein Ausrufezeichen. Welche Rolle kann der frühere Nationalspieler bei der Mission Klassenerhalt einnehmen?

Für Robin Gosens hat sich ein besonderer Kreis geschlossen: Mit seinem Wechsel zum FC Schalke 04 erfüllt sich der 24-malige deutsche Nationalspieler einen Traum. Dass Gosens menschlich perfekt ins Schalker Umfeld passt, steht außer Frage, doch wird die Beziehung auch sportlich zu einer Erfolgsgeschichte?

Schließlich wurde der 32-Jährige zuletzt bei der AC Florenz ausgemustert und nicht mehr gebraucht. Nur deswegen kam überhaupt die Leihe mit anschließender Kaufoption zustande. „Florenz hat mich auf blöde Art und Weise aus dem Kader geworfen“, sagte der Linksfuß bei seiner Vorstellung.

Gosens mit schwacher Saison

In der vergangenen Saison absolvierte er 26 Partien in der Serie A für Florenz und saß dabei nur zweimal auf der Bank. Gosens zählte zu den Stammkräften der Italiener und nur eine langwierige Oberschenkelverletzung bremste ihn im November und Dezember aus.

Doch das Problem: 2025/26 war in einigen Belangen seine schwächste Saison seit 2017. Er gewann nur 50 Prozent seiner Zweikämpfe, so wenig wie nie zuvor, und hatte nur 59 Ballaktionen pro 90 Minuten. Auch dieser Wert war gemeinsam mit 2024/25 sein persönlicher Tiefstwert. Zudem kam Gosens nur auf 1,5 Schussbeteiligungen pro 90 Minuten, sein ebenfalls schwächster Wert seit 2017.

Offensiv stark: Gosens liefert viele Scorer

Hierbei gilt es einzuordnen, dass der 32-Jährige mit seiner Mannschaft über weite Teile der Saison im Abstiegskampf steckte, weshalb der Fokus mehr auf der Defensive als auf der Offensive lag. Florenz erzielte in 38 Partien auch nur 41 Treffer.

Gosens absolvierte seine besten Saisons für Atalanta Bergamo und Inter Mailand. Mit beiden Vereinen spielte er über Jahre hinweg in der Top-Gruppe Italiens. Insgesamt bringt er die Erfahrung von 249 Einsätzen in Italien und Deutschland mit (218 in der Serie A, 31 in der Bundesliga). Dabei gelangen ihm 69 Scorerpunkte (42 Tore, 27 Assists).

Abstiegskampf mit Union Berlin und Florenz

Für den früheren Nationalspieler wird es seine zweite Bundesliga-Saison werden. Nachdem Union Berlin in die Champions League eingezogen war, holten sich die Köpenicker Gosens aus Mailand. Dort erlebte er allerdings schwierige Monate, denn sportlich verlief die Saison ganz anders als gedacht, denn Union steckte im Abstiegskampf und sicherte sich erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Nach nur einer Saison ging er dann zurück nach Italien und wechselte nach Florenz.

Vergleicht man Gosens Heatmap aus seiner Berlin-Zeit mit der aus der vergangenen Saison, ist deutlich erkennbar, dass er als linker Schienenspieler bei Union viel offensiver eingesetzt wurde als zuletzt in Florenz. Der Deutsche war häufiger in der gegnerischen Hälfte als in der eigenen – in der Saison 2025/26 sah dies genau andersherum aus.

„Schalke gehört in die Bundesliga“

Seine Stärken hat der 32-Jährige definitiv in der Fünferkette, wenn er noch drei Innenverteidiger hinter sich und keinen weiteren Flügelspieler vor sich hat. In der Vergangenheit marschierte Gosens auf der linken Seite auf und wieder ab – und zählte damit zu den besten Flügelverteidigern der Welt. Nicht umsonst absolvierte er 24 Länderspiele, stand mit Inter Mailand im Champions-League-Finale und hatte zwischenzeitlich einen Marktwert von 35 Millionen Euro.

Gosens hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er auch Abstiegskampf kann. Auf nichts anderes wird sich auf Schalke als Aufsteiger eingestellt. Bei seiner Vorstellung formulierte er klar die Ziele: „Schalke gehört in die Bundesliga – mit der Größe und den Fans, soll und muss das Ziel sein, sich langfristig in der ersten Liga zu stabilisieren.“

Dies traue er auch dem Kader zu und sagte angesprochen auf seine Rolle: „Ich habe meine ganze Karriere auf Mentalität, Disziplin und ‚Mehr machen als Andere‘ aufgebaut – das passt sehr gut hierher und passt auch sehr gut zu dem, was Miron (Muslic, Schalkes Trainer, Anm. d. Red.) vorlebt und Schalke letztes Jahr auch gemacht hat.“

Er betonte, dass Fleiß und Hunger das Fundament des Schalker Erfolgs in der vergangenen Saison waren „und diese Eigenschaften versuche ich mitzubringen, weil sie zu mir als Fußballer passen und wie ich als Mensch ticke“.

Gosens will seine Erfahrung einbringen

Gleichzeitig bringt Gosens viel Erfahrung mit zu den Königsblauen und will diese auch in die teils Bundesliga-unerfahrene Mannschaft miteinbringen: „Ich soll dabei helfen, die jungen Spieler mitzuziehen. Und durch den Fakt, dass ich selbst Schalke-Fan bin und die Mentalität verinnerlicht habe, weiß ich auch, was verlangt und gefordert wird.“