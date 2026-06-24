Bayern-Flirt Saibari: "Er hat uns total genervt und geärgert"

Conrad Fröhlich 24.06.2026 • 15:19 Uhr Ismael Saibari soll nach der WM aus den Niederlanden zum FC Bayern wechseln. Ein Gegenspieler gerät bei dem Marokkaner ins Schwärmen.

Lars Unnerstall, ehemals Keeper beim FC Schalke und nun für Twente Enschede aktiv, kennt den wohl künftigen Bayern-Neuzugang Ismael Saibari aus den direkten Duellen mit PSV Eindhoven – und hat großen Respekt vor ihm.

„Meine Abwehrkollegen und ich hatten nie Bock darauf, gegen ihn zu spielen. Er hat uns total genervt und geärgert“, erklärte Unnerstall der Sport Bild. Demnach sei es alles andere als ein Vergnügen gewesen, gegen den Marokkaner aufzulaufen, der aktuell mit seiner Nation bei der WM um die Punkte kämpft und am Rande des Turniers auch schon den Medizincheck absolviert haben soll.

Selbstverständlich meinte Unnerstall, der von 2008 bis 2013 beim FC Schalke aktiv war, diese Beschreibung als Kompliment. Mit Saibari bekomme Bayern „den besten Spieler der Eredivisie“. Der künftige FCB-Offensivmann, der für Eindhoven in der laufenden Saison 15 Tore erzielte, sei Dreh- und Angelpunkt bei seiner Mannschaft.

„Immer, wenn er die Kugel hat, passiert irgendwas Gefährliches nach vorne“, betonte Unnerstall. „Saibari ist ein super kreativer Spieler, stark im Dribbling und im Eins-gegen-eins. Dreht er auf, ist er kaum zu verteidigen.“

Ein Wechsel aus der niederländischen Liga in die Bundesliga sei aber nicht zu unterschätzen. „Spieler, die aus der Eredivisie zu einem Top-Klub der Bundesliga kommen, brauchen oft mindestens ein halbes Jahr, um sich zurechtzufinden“, meinte der Enschede-Keeper, der von Schalke über Eindhoven bei Twente landete. Mit Saibari stand er bei Eindhoven nie gemeinsam auf dem Feld, allerdings standen beide viermal gemeinsam im Kader.

Unnerstall: „Saibari wird die Bundesliga bereichern“

Dabei erinnerte der Keeper an Saibaris Nationalmannschaftskollegen Noussair Mazraoui, der von Ajax zum FCB kam und einige Zeit brauchte, um sich bei Bayern zu etablieren (nun bei Manchester United aktiv). „Saibari wird nicht gleich alles in Grund und Boden spielen, aber er wird die Bundesliga definitiv bereichern. Bayern wird mit ihm variabler. Saibari kann im zentralen sowie im offensiven Mittelfeld spielen“, erklärte Unnerstall.