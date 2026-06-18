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Sein Trainer spricht schon vom FC Bayern

Sein Trainer spricht schon von Bayern

Ismael Saibari steht wohl vor dem Sprung nach München, Marokkos Nationaltrainer sieht den Transfer nicht als Ablenkung bei der WM.
Ismael Saibari wurde bereits in den vergangenen Wochen mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Für Marokko traf er gegen Brasilien sehenswert zur Führung.
SID
Ismael Saibari steht wohl vor dem Sprung nach München, Marokkos Nationaltrainer sieht den Transfer nicht als Ablenkung bei der WM.

Marokkos Nationaltrainer Mohamed Ouahbi würde den offenbar bevorstehenden Wechsel von Ismael Saibari zum deutschen Rekordmeister FC Bayern begrüßen.

„Ich freue mich sehr, wenn Vertreter Marokkos in großen Vereinen spielen können. Bayern München gehört selbstverständlich dazu“, sagte Ouahbi vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Schottland (Samstag, 0.00 Uhr MESZ).

Der 25 Jahre alte Offensivspieler vom niederländischen Meister PSV Eindhoven, der laut Medienberichten rund 55 Millionen Euro inklusive Boni kosten soll, hatte beim 1:1 der Marokkaner zum Auftakt gegen Brasilien getroffen. Am Dienstag soll bereits in den USA der Medizincheck stattgefunden haben.

Dass Saibari aufgrund des Transfers abgelenkt sein könnte, befürchtet Ouahbi nicht.

„Er versteht, dass die Priorität im Moment auf Marokko liegt und wir sind sehr gelassen. Es wird ein großartiger Verein werden, und wir wollen, dass unsere Spieler in den besten Klubs vertreten sind“, sagte der 49-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Foxborough.

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