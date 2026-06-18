Sein Trainer spricht schon vom FC Bayern

SID 19.06.2026 • 01:02 Uhr Ismael Saibari steht wohl vor dem Sprung nach München, Marokkos Nationaltrainer sieht den Transfer nicht als Ablenkung bei der WM.

Marokkos Nationaltrainer Mohamed Ouahbi würde den offenbar bevorstehenden Wechsel von Ismael Saibari zum deutschen Rekordmeister FC Bayern begrüßen.

„Ich freue mich sehr, wenn Vertreter Marokkos in großen Vereinen spielen können. Bayern München gehört selbstverständlich dazu“, sagte Ouahbi vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Schottland (Samstag, 0.00 Uhr MESZ).

Der 25 Jahre alte Offensivspieler vom niederländischen Meister PSV Eindhoven, der laut Medienberichten rund 55 Millionen Euro inklusive Boni kosten soll, hatte beim 1:1 der Marokkaner zum Auftakt gegen Brasilien getroffen. Am Dienstag soll bereits in den USA der Medizincheck stattgefunden haben.

Dass Saibari aufgrund des Transfers abgelenkt sein könnte, befürchtet Ouahbi nicht.