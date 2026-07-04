Muss der FC Bayern bei Michael Olise umdenken?

Johannes Vehren 04.07.2026 • 19:15 Uhr Michael Olise glänzt bei der WM in neuer Rolle. Als Zehner setzt er seine Mitspieler in Szene. Beim FC Bayern ist er auf dem Flügel der überragende Mann. Muss auch der Rekordmeister umdenken?

Das französische Nationalteam rauscht aktuell durch die Weltmeisterschaft. Vor allem die Offensivreihe um Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise ist kaum zu stoppen – dabei sticht der Star des FC Bayern in einer neuen Rolle besonders hervor.

Beim Auftakt gegen den Senegal (3:1) startete er auf dem rechten Flügel, doch Frankreich hatte in den ersten 45 Minuten noch Sand im Getriebe. Coach Didier Deschamps stellte in der Halbzeit um und zog Olise auf die Zehnerposition. Dafür ging Dembélé auf die Außenbahn.

Danach gab der Bayern-Star zwei Vorlagen und die französische Offensiv-Maschinerie kam ins Laufen – und konnte bisher nicht in Schach gehalten werden.

Bricht Olise einen WM-Rekord?

Verglichen mit der zurückliegenden Saison beim FC Bayern taucht Olise viel mehr in den Halbräumen des Feldes auf und zieht von dort aus die Fäden. Beim deutschen Rekordmeister hält er überwiegend seine Position auf dem rechten Flügel.

Olise noch ohne Treffer bei der WM

Im Vergleich mit der kleinen Stichprobe von vier WM-Spielen hatte der Franzose im Bayern-Trikot auf 90 Minuten gesehen weniger Schüsse, Pässe und Schussvorlagen. In diesen drei Statistiken ist er für Frankreich in seiner neuen Rolle effizienter.

Gleichzeitig absolvierte Olise für Bayern mehr sowie deutlich erfolgreichere Dribblings. Dies liegt aber auch nahe, denn der 24-Jährige wird häufig auf dem rechten Flügel angespielt und sorgt dann im Eins-gegen-eins für Gefahr. Ebenfalls auffällig: Er erzielte im bisherigen Turnierverlauf noch keinen einzigen Treffer. In München stellte er des Öfteren seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor sowie seine gefährlichen Fernschüsse unter Beweis.

Offensiv-Rollen bei Bayern klar definiert

Der Bayern-Star brilliert derzeit auf der Position, die er eigentlich am liebsten spielt, denn zuletzt erklärte er im Interview mit der L’Équipe: „Diese Rolle bietet mehr Freiheit. Dort habe ich als Jugendspieler gespielt. Deshalb fühlt sie sich für mich am natürlichsten an.“

Dass Olise ein Weltklasse-Spieler ist, ist nichts Neues, schließlich absolvierte er für den FC Bayern in den vergangenen zwei Spielzeiten 107 Partien, in denen er 42 Treffer erzielte und 54 Vorlagen gab.

Trainer Vincent Kompany stellte ihn hauptsächlich auf dem rechten Flügel auf, wo der Franzose nur selten zu stoppen war. Vereinzelt musste Olise auch mal im Zentrum ran, doch zeigte kaum gute Leistungen.

In der vergangenen Saison komplettierten die Dreierreihe hinter Stürmer Harry Kane meist Luis Díaz auf dem linken Flügel und Serge Gnabry auf der Zehnerposition. Lennart Karl rotierte durch alle drei Positionen, zeigte seine besten Leistungen jedoch auf der rechten Außenbahn. Dort hätte der 17-Jährige aller Voraussicht nach auch bei der Weltmeisterschaft gespielt, wenn er sich nicht in der Vorbereitung verletzt hätte.

Musiala könnte der Leidtragende werden

Das große Sorgenkind beim deutschen Rekordmeister ist Jamal Musiala, der eigentlich auf der Zehn gesetzt ist. Aufgrund der schweren Verletzung aus dem Sommer 2025 verpasste er jedoch weite Teile der abgelaufenen Saison und tat sich nach seinem Comeback schwer. Auch bei der WM blieb er hinter seinen Erwartungen zurück und wurde bei der Niederlage gegen Paraguay von Julian Nagelsmann auf die Bank gesetzt.

Durch Olises starke Leistungen in den USA eröffnet sich für Kompany für die kommende Saison eine neue Option, denn er kann ihn dann ohne Probleme als Spielgestalter aufstellen, der beispielsweise von Díaz und Karl flankiert wird.

Hinzu kommt sogar eine weitere Option: Ismael Saibari, der von der PSV Eindhoven verpflichtet wurde und sowohl auf der Zehn als auch in der Sturmspitze eingesetzt werden kann.