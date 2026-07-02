WM: Michael Olise kurz vor Rekord von Pelé

Lars Hinzberg 02.07.2026 • 11:40 Uhr Frankreich spielt bei der WM bisher teilweise in einer eigenen Liga. Nachdem auch Mbappé die einstige Tor-Bestmarke von Miroslav Klose eingestellt hat, könnte Michael Olise nun in die Fußstapfen von Brasilien-Legende Pelé treten.

Auch nach dem 3:0-Erfolg über Schweden bleibt die Lage bei dieser WM unverändert: Frankreich glänzt mit spielerischer Brillanz, die Topstars sind auf den Punkt in Form und der Titel wird wohl nur über Les Bleus laufen. Eine Neuigkeit gibt es aber doch: Dem Schatten-Shootingstar winkt schon bald ein uralter Pelé-Rekord.

Während Kylian Mbappé (6 Tore) und Ousmane Dembélé (4) vorne nach Belieben treffen, glänzt Bayerns Superstar Michael Olise im Hintergrund mit Vorlagen. Fünf Tore bereitete der 24-Jährige im laufenden Turnier schon vor. Der Allzeit-Rekord von Stürmer-Legende Pelé liegt bei sechs.

Bayern-Star Olise mit beeindruckenden Statistiken

Aufgestellt hat der Brasilianer diese Marke 1970, als sich die Selecao anschließend auch den Titel schnappte. Seitdem blieb sie unerreicht. Fünf Vorlagen während eines Turniers schaffte zuletzt Thomas Häßler 1994 – damals ebenfalls in den USA.

Wie dominant Olise im Spiel von Didier Deschamps ist, beweisen auch andere Statistiken. Mit über 40 Kilometern hat er die meisten Kilometer im französischen Kader zurückgelegt. Auch in den intensiven Läufen und Sprints liegt er vorne. Seine Dribbling-Quote liegt bei starken 73 Prozent. Lediglich ein Tor war dem Überflieger bislang nicht vergönnt.

Mindestens ein Spiel bleibt ihm mit dem Achtelfinale gegen Paraguay noch, um seine Statistik weiter aufzubessern. Aktuell scheint es aber, als würde der Weg der Équipe Tricolore noch lange nicht enden.