Max Eberl: "Für die drei wird die Zukunft beim FC Bayern keine sein"

Johannes Vehren 29.07.2026 • 20:17 Uhr Drei Spieler des FC Bayern haben keine Zukunft mehr im Verein. Sportvorstand Max Eberl trifft zu Joao Palhinha, Bryan Zaragoza und Sacha Boey knallharte Aussagen.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hat sich am Mittwochmittag auf SPORT1-Nachfrage klar und deutlich zu den drei Verkaufskandidaten Joao Palhinha, Bryan Zaragoza und Sacha Boey geäußert. „Wir haben ganz offen kommuniziert, dass wir bei den drei Spielern sehr offen sind, sie abzugeben“, unterstrich der 52-Jährige.

Eberl wisse zwar, dass alle drei noch Vertrag hätten und das Arbeitspapier von beiden Seiten unterzeichnet wurde, doch betonte zugleich: „Trotzdem glaube ich, dass für die drei hier die Zukunft beim FC Bayern keine sein wird.“

Eberl: „Die drei spielen eben keine Rolle“

Ähnlich äußerte sich bereits Sportdirektor Christoph Freund nach dem ersten Testspiel am vergangenen Samstag gegen Wehen Wiesbaden, doch Palhinha sorgte mit einem Satz für Aufsehen. „Der Plan ist, meine Position hier zu behalten“, wurde der 31-Jährige von der Abendzeitung zitiert.