Max Eberl: "Für die drei wird die Zukunft beim FC Bayern keine sein"

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hat sich am Mittwochmittag auf SPORT1-Nachfrage klar und deutlich zu den drei Verkaufskandidaten Joao Palhinha, Bryan Zaragoza und Sacha Boey geäußert. „Wir haben ganz offen kommuniziert, dass wir bei den drei Spielern sehr offen sind, sie abzugeben“, unterstrich der 52-Jährige.
Palhinha? Eberl knallhart
Eberl wisse zwar, dass alle drei noch Vertrag hätten und das Arbeitspapier von beiden Seiten unterzeichnet wurde, doch betonte zugleich: „Trotzdem glaube ich, dass für die drei hier die Zukunft beim FC Bayern keine sein wird.“
Eberl: „Die drei spielen eben keine Rolle“
Ähnlich äußerte sich bereits Sportdirektor Christoph Freund nach dem ersten Testspiel am vergangenen Samstag gegen Wehen Wiesbaden, doch Palhinha sorgte mit einem Satz für Aufsehen. „Der Plan ist, meine Position hier zu behalten“, wurde der 31-Jährige von der Abendzeitung zitiert.
Eberl stellte diesbezüglich klar: „Wenn sich einer von den Dreien entscheidet, hier zu bleiben, dann wird es relativ hart und kompliziert für ihn, weil er keine große Rolle spielen wird. Unser Kader steht, wie wir ihn aufgestellt haben, und da spielen die drei eben keine Rolle.“