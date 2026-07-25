FC Bayern: Verwirrung um Joao Palhinha

Christopher Mallmann 25.07.2026 • 22:30 Uhr Der FC Bayern will Joao Palhinha loswerden. Das bekräftigt Christoph Freund. Der Portugiese will davon aber offensichtlich nichts wissen.

Hinter der sportlichen Zukunft von Bayern-Star Joao Palhinha stehen weiterhin große Fragezeichen.

Während Sportdirektor Christoph Freund am Samstag nach der Testspiel-Niederlage (1:2) bei Wehen Wiesbaden neuerlich betonte, dass der Portugiese in München nur vorübergehend geduldet werde, überraschte Palhinha selbst mit einer forschen Ansage zu seinen Absichten.

„Der Plan ist, meine Position hier zu behalten“, wird der 31-Jährige von der Abendzeitung zitiert.

Palhinha zurück beim FC Bayern

Nach seinem England-Ausflug – inklusive Fast-Abstieg mit Tottenham Hotspur – trainiert Palhinha seit Kurzem wieder beim FC Bayern. In Wiesbaden wurde er zur zweiten Hälfte eingewechselt, fiel sonst aber wenig auf.

Wie es weitergeht? Laut Sportdirektor Freund weiß Palhinha genau, was die Bayern vorhaben: „Sie trainieren mit, sie werden in unseren Planungen aber keine große Rolle mehr spielen“, sagte der Österreicher und schloss Sacha Boey, der zuletzt an Galatasaray Istanbul ausgeliehen war, in seine Ausführungen mit ein.

Beide seien „gute Spieler, sie trainieren ordentlich. […] Aber der Plan ist, dass sie ihre nächsten Schritten woanders gehen.“

FC Bayern: „Die Transferphase ist noch lang“

Ein Leihgeschäft sei „nicht der Plan, aber wir schließen aktuell gar nichts aus. Die Transferphase ist noch lang. Beide Spieler sind sehr interessant, die einen Markt haben“.