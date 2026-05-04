Bittere Entwicklung bei BVB-Neuzugang

Johannes Behm 04.05.2026 • 12:56 Uhr Kaua Prates wechselt im Sommer zum BVB, kommt jedoch seit der Verkündung kaum noch bei seinem jetzigen Verein zum Zug. Nun vergrößert eine Verletzung die Sorgen.

Seitdem der Wechsel von Brasilien-Talent Kaua Prates zu Borussia Dortmund feststeht, läuft für den 17-Jährigen nur wenig nach Plan. Bei Traditionsklub Cruzeiro hat der Linksverteidiger zuletzt gar nicht mehr gespielt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

In der Liga kam der zukünftige Dortmunder zuletzt am 6. Februar zu einem siebenminütigen Einsatz. Kurz darauf wurde sein Wechsel in die Bundesliga verkündet. Medienberichten zufolge zahlt der BVB eine Ablösesumme von bis zu zwölf Millionen Euro.

Seit dem Kurzeinsatz kam der Linksfuß in den zehn kommenden Meisterschaftsspielen nicht zum Einsatz. Neunmal saß er 90 Minuten auf der Bank, einmal war er nicht im Kader. Erwähnt werden muss, dass sich Prates mit seinen 17 Jahren natürlich noch in der Entwicklung befindet.

Verletzung setzt Prates außer Gefecht

Immerhin wurde er zuletzt zum ersten Mal für die U20-Nationalmannschaft berufen und konnte Ende März zwei Spiele gegen Paraguay absolvieren.

Doch nun gibt es offenbar einen neuen Rückschlag: Der 1,84 Meter große Verteidiger fehlt inzwischen verletzt. Wegen einer Blessur im rechten vorderen Oberschenkel wird der Youngster wochenlang fehlen. Das teilte der Klub offiziell mit.

BVB arbeitet wohl an besonderer Lösung für Prates

Immerhin: Prates wird wohl nicht operiert werden müssen und soll konservativ behandelt werden. Ob er sich nach seiner Verletzungspause gleich Spielzeit erkämpfen kann, darf jedoch stark angezweifelt werden, zumal er schon fit beinahe gar keine Rolle spielte.

Zum BVB darf Prates übrigens noch nicht mit Start des Sommertransferfensters wechseln, sondern erst beim Erreichen seiner Volljährigkeit am 12. August. Offenbar möchte der Klub sich diesbezüglich nur ungern gedulden.