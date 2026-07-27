Seine letzte Chance beim FC Bayern - und zugleich seine größte

Stefan Kumberger 27.07.2026 • 23:52 Uhr Arijon Ibrahimovic ist zurück in München. Seine Aufgabe ist klar und anspruchsvoll zugleich. Aus einer Saison im Schatten könnte eine Zukunft im Licht werden.

Es mag vielleicht seine letzte Chance in München sein, doch sie ist so groß wie nie zuvor. Arijon Ibrahimovic ist zurück beim FC Bayern – und diesmal sprechen einige Faktoren für den 20-Jährigen.

Nach seiner Leihe zum 1. FC Heidenheim kehrt das Eigengewächs mit wertvollen Erfahrungen zurück. Obendrein konnte er Spielpraxis sammeln und hatte mit Frank Schmidt einen Trainer, den sie in München schätzen.

Jetzt trifft er beim FCB auf einen Coach, der aktuell vielleicht richtiger nicht sein könnte. Vincent Kompany hat in den vergangenen Monaten immer wieder bewiesen, dass er Talente nicht nur mittrainieren lässt, sondern ihnen auch Einsatzminuten gibt.

Nicht zuletzt, weil der Kader des Rekordmeisters vergleichsweise klein ist. Wer Leistung bringt, bekommt seine Chance. Genau darauf hofft auch Ibrahimovic.

Ibrahimović-Rolle im Schatten der Superstars

„Ich freue mich riesig, dass ich die Chance hier bekomme, beim größten Klub der Welt spielen zu dürfen. Und ich möchte meine Chance auf jeden Fall nutzen und bin glücklich“, sagte der Offensivspieler am Montagabend im Trainingslager in Rottach-Egern auf Nachfrage von SPORT1.

Seine Rolle ist bereits definiert – noch liegt sie im Schatten eines Superstars. „Eigentlich Luis Díaz’ Backup“, erklärte Ibrahimovic auf die Frage, welche Aufgabe ihm Kompany erteilt habe. „Ich möchte mich einfach hier beweisen und werde meine Chance hoffentlich bekommen und die dann auch hoffentlich nutzen.“

Anders als Díaz verkörpert der Bayern-Rückkehrer zudem die Zukunft. Mit gerade einmal 20 Jahren bringt er das Profil eines Spielers mit, der perspektivisch selbst die Stammrolle auf der linken Außenbahn übernehmen könnte – etwa dann, wenn Díaz den Verein irgendwann wieder verlassen sollte.

Karl als Vorbild? „Warum nicht?“

Große Ansprüche formuliert der Offensivspieler zunächst nicht. „So viele Minuten wie möglich zu sammeln. Meine Chance zu nutzen, wenn ich sie bekomme“, lautet sein persönliches Ziel. Von Díaz möchte er sich vor allem „seine Intensität und sein Eins-gegen-eins“ abschauen.

Auffällig: Ibrahimovic befindet sich hinter Díaz in einer Situation, in der Lennart Karl hinter Michael Olise steckt. Vorbild Lenny?