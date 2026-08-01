1. FC Heidenheim vs. FC Bayern: Testspiel heute live im TV, Stream und Ticker - Kompany lässt Youngster von der Leine

SPORT1 18.08.2026 • 17:11 Uhr Vor dem Start in die neue Saison steht für den FC Bayern das letzte Testspiel an. Am Abend gastieren die Münchner bei Bundesliga-Absteiger Heidenheim. So können Sie die Partie LIVE verfolgen. Die Aufstellungen sind da.

In wenigen Tagen beginnt für den FC Bayern mit dem Franz-Beckenbauer-Supercup bei Borussia Dortmund die neue Pflichtspielsaison. Vorher bekommt Trainer Vincent Kompany noch ein letztes Mal die Chance, im Rahmen eines Testspiels seine Mannschaft einzustimmen.

Am Dienstagabend gastiert der Rekordmeister bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim. Die Partie in der Voith-Arena beginnt um 18 Uhr.

Testspiel: So können Sie 1. FC Heidenheim gegen FC Bayern München heute live verfolgen

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Jamal Musiala mit nach Heidenheim gereist

Jamal Musiala ist mit nach Heidenheim gereist, sitzt allerdings zunächst nur auf der Bank. Der Nationalspieler war am Samstag beim Testspiel gegen RB Leipzig (3:1) kurz vor dem Spielende mit einem Schwächeanfall zusammengesackt. Bei der Teampräsentation am Montag hatte Musiala noch gefehlt.

Manuel Neuer, Konrad Laimer, Tom Bischof und Joshua Kimmich stehen nicht im Kader des deutschen Rekordmeisters. Joao Palhinha, der mit einem Wechsel zu Benfica Lissabon in Verbindung gebracht wird, fehlt ebenfalls.

Neuer, Bischof und Kimmich stehen „aufgrund der Gesamtsteuerung der Vorbereitung“ nicht im Aufgebot, wie die Münchner vor dem Anpfiff bekanntgaben: „Die Spieler haben heute Morgen bereits eine intensive Trainingseinheit an der Säbener Straße absolviert.“ Gegen Heidenheim lässt Kompany also einige Youngster von der Leine.

„Wir haben viele junge Jungs hier auf dem Platz. Für die ist es vielleicht ein letztes Vorbereitungsspiel, wo wir sie nochmal sehen können, bevor sie mit der U23 hoffentlich viele Spiele gewinnen“, erklärte der Trainer die unerfahrene Startformation.

Heidenheim – Bayern, die offiziellen Aufstellungen:

Heidenheim: Dähne – Busch, Mainka, Gimber, Föhrenbach – Hennrich, Niehues, Kerber, Wagner – Breunig, Kaufmann

Bayern: Urbig – Boey, Upamecano, Ito, Davies – Ndiaye, Chávez – Ibrahimovic – Binder, Mike, Cardozo

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FC Bayern: Kane und Olise auf der Bank

Am vergangenen Wochenende zeigten sich die Münchner bereits in guter Frühform und besiegten Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig im Telekom Cup mit 3:1. Die WM-Stars Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano saßen dabei aber noch auf der Tribüne.

Am Montag kehrte das Trio zwar wieder ins Teamtraining zurück. Während Upamecano heute direkt in der Startelf steht, bleibt Kane und Olise zunächst die Bank: „Die werden auf jeden Fall eine Rolle spielen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Jungs im Moment noch keine Vorbereitung hatten, aber sie waren im Training schon sehr scharf.“ Linksverteidiger Alphonso Davies startet als Kapitän.

Im Vergleich zum FCB befinden sich die Heidenheimer derweil bereits wieder im Ligabetrieb und haben in der 2. Bundesliga schon zwei Spiele absolviert. Nach einem 4:3-Heimsieg gegen den VfL Osnabrück folgte am zurückliegenden Wochenende eine 1:4-Pleite bei Hertha BSC.