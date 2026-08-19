Mario Basler ätzt: "Finde jetzt nicht, dass das ein super Transfer ist"

Felix Kunkel 19.08.2026 • 20:40 Uhr Mario Basler bremst die Euphorie auf Schalke. Der Ex-Nationalspieler äußert im Zusammenhang mit dem Wechsel von Robin Gosens deutliche Zweifel und stellt die Verpflichtung kritisch infrage.

Die Verpflichtung von Robin Gosens wurde auf Schalke als Coup gefeiert, Mario Basler kann die Begeisterung jedoch nicht teilen. In seinem Podcast „Basler Ballert“ äußerte sich der SPORT1-Experte skeptisch über den Wechsel.

„Bei Gosens bin ich mir nicht sicher, ob das ein guter Transfer war, ob das der richtige Transfer war“, betonte Basler und stellte damit die aufgekommene Euphorie beim Bundesliga-Aufsteiger rund um den Neuzugang infrage.

Vor allem Gosens‘ Begründung für den Wechsel zum FC Schalke 04, den er als „Traumverein“ bezeichnete, überzeugt den früheren Nationalspieler nicht. „Wenn ich da schon wieder höre: ‚Es war ein Traumverein und wollte immer mal wieder zurück nach Schalke‘ – dann frage ich mich: Wo war er in den letzten 25 Jahren für Schalke?“, merkte Basler kritisch an.

Basler kritisiert Gosens: „Kann mit den letzten Jahren nichts anfangen“

Basler begründete seine Zweifel zudem mit den Leistungen des Außenbahnspielers in den zurückliegenden Spielzeiten. „Ich kann mit den letzten Jahren bei Gosens nichts anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen“, erklärte er.

Deshalb bleibt Basler bei seiner Einschätzung: „Ich finde auch, dass das jetzt nicht der Transfer ist, bei dem ich sage: Das war ein super Transfer.“

Schalke hatte den 24-maligen Nationalspieler im Juli vom italienischen Erstligisten AC Florenz ausgeliehen und besitzt eine Kaufpflicht für den Fall des Klassenerhalts.