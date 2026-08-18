1. FC Heidenheim vs. FC Bayern: Testspiel heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 18.08.2026 • 15:00 Uhr Vor dem Start in die neue Saison steht für den FC Bayern das letzte Testspiel an. Am Abend gastieren die Münchner bei Bundesliga-Absteiger Heidenheim. So können Sie die Partie LIVE verfolgen.

In wenigen Tagen beginnt für den FC Bayern mit dem Franz-Beckenbauer-Supercup bei Borussia Dortmund die neue Pflichtspielsaison. Vorher bekommt Trainer Vincent Kompany noch ein letztes Mal die Chance, im Rahmen eines Testspiels seine Mannschaft einzustimmen.

Am Dienstagabend gastiert der Rekordmeister bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim. Die Partie in der Voith-Arena beginnt um 18 Uhr.

Testspiel: So können Sie 1. FC Heidenheim gegen FC Bayern München heute live verfolgen

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Am vergangenen Wochenende zeigten sich die Münchner bereits in guter Frühform und besiegten Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig im Telekom Cup mit 3:1. Die WM-Stars Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano saßen dabei aber noch auf der Tribüne.

Einsatz von Bayern-Trio offen

Am Montag kehrte das Trio zwar wieder ins Teamtraining zurück, ob sie gegen den Absteiger aber auch zum Einsatz kommen, ist noch offen.

Im Vergleich zum FCB befinden sich die Heidenheimer derweil bereits wieder im Ligabetrieb und haben in der 2. Bundesliga schon zwei Spiele absolviert. Nach einem 4:3-Heimsieg gegen den VfL Osnabrück folgte am zurückliegenden Wochenende eine 1:4-Pleite bei Hertha BSC.