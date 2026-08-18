1. FC Heidenheim vs. FC Bayern: Testspiel heute live im TV, Stream und Ticker

In wenigen Tagen beginnt für den FC Bayern mit dem Franz-Beckenbauer-Supercup bei Borussia Dortmund die neue Pflichtspielsaison. Vorher bekommt Trainer Vincent Kompany noch ein letztes Mal die Chance, im Rahmen eines Testspiels seine Mannschaft einzustimmen.
Generalprobe für Bayern
Am Dienstagabend gastiert der Rekordmeister bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim. Die Partie in der Voith-Arena beginnt um 18 Uhr.
Testspiel: So können Sie 1. FC Heidenheim gegen FC Bayern München heute live verfolgen
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Am vergangenen Wochenende zeigten sich die Münchner bereits in guter Frühform und besiegten Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig im Telekom Cup mit 3:1. Die WM-Stars Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano saßen dabei aber noch auf der Tribüne.
Einsatz von Bayern-Trio offen
Am Montag kehrte das Trio zwar wieder ins Teamtraining zurück, ob sie gegen den Absteiger aber auch zum Einsatz kommen, ist noch offen.
Im Vergleich zum FCB befinden sich die Heidenheimer derweil bereits wieder im Ligabetrieb und haben in der 2. Bundesliga schon zwei Spiele absolviert. Nach einem 4:3-Heimsieg gegen den VfL Osnabrück folgte am zurückliegenden Wochenende eine 1:4-Pleite bei Hertha BSC.
Dass das von Frank Schmidt trainierte Team für Bayern unangenehm werden kann, zeigte sich übrigens in der Vorsaison. Am 32. Spieltag endete das bis dato letzte Aufeinandertreffen beider Teams mit einem 3:3.