FC Bayern: Talent Chávez verzückt mit Traum-Freistoß

Lars Hinzberg 18.08.2026 • 19:10 Uhr Vincent Kompany setzt beim Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim in der ersten Halbzeit vor allem auf seine junge Garde. Einer von ihnen nutzt die Bühne und trifft traumhaft.

Beim finalen Testspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim gab Vincent Kompany vor allem einigen jungen Spielern noch einmal die Möglichkeit, sich bei den „Großen“ zu beweisen.

Mittelfeldspieler Felipe Chávez nutzte die Möglichkeit beim 4:2-Sieg prompt und setzte in der ersten Halbzeit mit einem direkt verwandelten Freistoß zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich eine deutliche Duftmarke (25.).

Was normalerweise fest in die teuer bezahlten Füße von Harry Kane, Michael Olise & Co. gehört, oblag nun dem Leih-Rückkehrer, der die abgelaufene Rückserie noch beim 1. FC Köln verbracht hatte.

FC Bayern: Chávez trifft traumhaft

In Abwesenheit der großen Stars war er es, der sich den Ball rund 18 Meter vor dem Tor zurechtlegen durfte. Nicht ganz ohne Druck: Nach gerade einmal fünf Minuten war der Rekordmeister gegen den FCH nämlich bereits in Rückstand geraten – Yannik Wagner hatte für Heidenheim zum 1:0 getroffen.

Kein Problem aber für den 19-jährigen Chávez. Mit der linken Innenseite setzte er das Spielgerät aus halbrechter Position ebenso wuchtig wie gefühlvoll über die Mauer hinweg an die Unterkante der Latte, von wo der Ball schließlich auch ins Tor prallte. Thomas Dähne im Tor der Heidenheimer bekam die Fingerspitzen zwar noch an die Kugel, war gegen den platzierten Schuss aber machtlos.

Allzu lange sollte die Führung jedoch nicht anhalten. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Julian Niehus den Gastgeber mit einem sehenswerten Volley wieder in Front (44.).

Nach Wiederanpfiff glich Arijon Ibrahimović vom Elfmeterpunkt aus (47.). Er war vergangene Saison ausgerechnet an den FCH ausgeliehen. In der Schlussphase drehten die Münchener dann nochmal auf und besorgten durch die eingewechselten Luis Díaz (78.) und Nathaniel Brown (83.) den Endstand.