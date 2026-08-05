Scharfe Kritik an Bayern-Star Kane

Alexis Menuge 05.08.2026 • 10:49 Uhr Frankreich-Legende Emmanuel Petit findet nicht, dass Harry Kane den Ballon d'Or verdient hat. Er kritisiert den Star des FC Bayern scharf.

Der ehemalige französische Nationalspieler Emmanuel Petit ist der Ansicht, dass Harry Kanes Chancen auf den Ballon d’Or sehr gering sind. Der 55-Jährige findet, dass der Engländer in der K.o.-Runde der WM nicht abgeliefert und deswegen die Auszeichnung nicht verdient hat.

Auf dem Weg zu Platz drei erzielte Kane sechs Tore, doch nach dem Achtelfinale gegen Mexiko konnte der Stürmer keinen Treffer mehr erzielen. Petit warf ihm vor, bei den großen Spielen nicht präsent genug zu sein, sowohl im Trikot des FC Bayern in der Champions League als auch mit England bei der WM.

Legende: Kane tauchte in wichtigen Momenten ab

Im Gespräch mit SPORT1 sagte die Frankreich-Legende: „Nach dieser Weltmeisterschaft sind Harry Kanes Chancen auf den Ballon d’Or geringer geworden. Wenn man sich ausschließlich auf die Bundesliga stützt, wäre er sicherlich ein Ballon-d’Or-Kandidat, aber in der Champions League und mit seiner Nationalmannschaft, wenn es wirklich eng wurde, war er meistens abgetaucht.“

Petit führte weiter aus: „Ich denke, es werden einige Namen vor ihm stehen, auch wenn bis zum Schluss das Rennen eng bleiben sollte, nachdem am Ende der WM die Favoriten wie Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé und Michael Olise ebenso enttäuscht haben.“

Kane gewann das Double mit dem FC Bayern

Die 70. Verleihung des Ballon d’Or am 26. Oktober wird in London stattfinden – ausgerechnet in der Geburtsstadt des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft. Bis dahin wird sich die Kane-Debatte um ein Thema drehen: Fast schon unwirkliche Torstatistiken auf der einen Seite und das Fehlen der größten internationalen Trophäe auf der anderen.

In der vergangenen Saison wurde der 33 Jahre alte Torschützenkönig in der Bundesliga, er gewann das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal mit den Bayern, und er erreichte das Halbfinale der Champions League sowie bei der Weltmeisterschaft mit England.

Kane? „Da war mehr drin“

„Harry ist gegen PSG im Halbfinal-Rückspiel völlig untergetaucht“, erinnerte sich Petit und ergänzte: „Da war mehr drin. Das ist nach einer solch hervorragenden Saison schon schade. Genauso bei der WM: Er hatte sehr stark begonnen und ab dem Viertelfinale vermittelte er den Eindruck, ihm fehle sowohl die nötige Kraft als auch das nötige Glück.“