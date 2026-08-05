BVB-Ansage in Sachen Felix Nmecha

Thomas Sevastiadis 05.08.2026 • 22:02 Uhr Am Dienstag kam die Nachricht raus, dass Felix Nmecha den BVB womöglich Richtung Premier League verlassen würde. Nun schaltet sich der Dortmunder Sportdirektor ein.

Das ist eine BVB-Ansage an die Konkurrenz! Erst am Dienstag war ein Medienbericht aus Frankreich aufgetaucht, wonach Newcastle United Felix Nmecha im Visier habe.

Im Rahmen des Trainings von Borussia Dortmund am Mittwoch erteilte der neue Sportdirektor Ole Book einem möglichen Transfer eine Absage: „Ich glaube, bei Felix Nmecha in diesem Sommer kann ich das ziemlich sicher ausschließen.“

Der deutsche Nationalspieler hat bei den Schwarz-Gelben noch einen Vertrag bis zum Sommer 2030, der BVB somit keinen Verkaufsdruck.

Bei der vorzeitigen Vertragsverlängerung im März hatte der 25-Jährige noch betont, dass er sich „richtig wohl fühlt in Dortmund“. Ein klares Zeichen des Spielers – nun folgte die Ansage des Sportdirektors: Der Wechsel sei „in höchstem Maße unwahrscheinlich“.

Newcastle: Nmecha als fehlendes Puzzlestück?

Aus Sicht von Newcastle gestaltet sich die Situation derweil konträr: Nachdem der Wechsel von Topstar Bruno Guimaraes zum amtierenden englischen Meister Arsenal nur noch Formsache ist, suchen die Magpies händeringend nach einem passenden Ersatz.

Mit Sandro Tonali (für 100 Millionen Euro zu Manchester City) und Anthony Gordon (für 80 Millionen Euro zum FC Barcelona) verließen den Klub von DFB-Nationalspieler Nick Woltemade bereits zuvor zwei Stammkräfte.