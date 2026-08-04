Bericht: BVB-Star Felix Nmecha bei England-Klub im Visier!

Justin Schroll 04.08.2026 • 13:23 Uhr Borussia Dortmund droht womöglich der Verlust von Felix Nmecha. Newcastle United soll den deutschen Nationalspieler ganz oben auf der Liste haben.

Gerade erst hat Borussia Dortmund mit dem griechischen Nationalspieler Konstantinos Karetsas ein 18 Jahre altes Toptalent für das offensive Mittelfeld unter Vertrag genommen, da droht schon der Verlust eines absoluten Leistungsträgers aus der Mittelfeldzentrale. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Da der Wechsel des Brasilianers Bruno Guimaraes von Newcastle United zum FC Arsenal offenbar immer konkreter wird, sollen die Magpies als Wunschnachfolger BVB-Star Felix Nmecha auserkoren haben – und das bereits seit einigen Wochen, berichtet die L’Équipe.

Kehrt Nmecha nach England zurück?

Während Newcastle rund 90 Millionen Euro für Guimaraes winken, sollen die Engländer der Zeitung zufolge mit Hochdruck an einem Transfer von Nmecha arbeiten, der jedoch noch kostspieliger werden dürfte, da die Schmerzgrenze der Schwarzgelben laut der Bild-Zeitung für den 25 Jahre alten Mittelfeldspieler bei 120 Millionen Euro liegen soll.

Aber da Newcastle nach den Transfers von Sandro Tonali (für mehr als 100 Millionen Euro zu Tottenham) sowie Anthony Gordon (für rund 80 Millionen Euro zum FC Barcelona) und dem bevorstehenden Wechsel von Guimaraes geradezu im Geld schwimmt, könnte der Klub aus der Premier League die geforderte Summe für Nmecha jederzeit auf den Tisch legen.