Dortmund schlägt Arsenal

Alina Heidenreich 09.08.2026 • 17:18 Uhr Borussia Dortmund besteht den Härtetest gegen den FC Arsenal und gewinnt torreich. Neuzugang Konstantinos Karetsas sorgt direkt für Aufsehen. SPORT1 hat die Partie im Liveticker begleitet.

Der zweitteuerste Zugang der Vereinsgeschichte hat geliefert: Auch dank des Treffers von Konstantinos Karetsas (18) hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund das Testspiel beim englischen Meister FC Arsenal 3:2 (2:0) gewonnen.

Nach dem frühen Führungstreffer von Youngster Samuele Inacio (7.) erhöhte Karetsas in seinem ersten Pflichtspiel für den BVB im Londoner Emirates Stadium mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (29.). In Außenverteidiger Joane Gadou (58.) traf ein weiteres Dortmunder Nachwuchstalent. Das Tor von Ethan Nwaneri und der von Viktor Gyökeres verwandelte Foulelfmeter (69.) brachten Spannung ins Spiel, doch der Sieg im Finale des Emirates Cup ging an Dortmund.

Am kommenden Samstag (15. August/17.30 Uhr) empfängt der BVB im Rahmen der Saisoneröffnung zu einem letzten Vorbereitungsspiel die AS Rom. Bevor es das Team von Trainer Niko Kovac am ersten Bundesliga-Spieltag mit dem Hamburger SV aufnimmt (1. September/18.30 Uhr), steht noch das Duell gegen den FC Bayern im Supercup an (22. August/20.30 Uhr).

SPORT1 hat die Partie im Liveticker für Sie begleitet. Alle Highlights zum Nachlesen:

+++ Ende +++

+++ Arsenal gewinnt das Elfmeterschießen +++

Das Elfmeterschießen gewinnt Arsenal mit 5:4. Für Arsenal waren Jesus, Viera, Hincapié, Martinelli und Nwaneri angetreten; für den BVB Sabitzer, Reggiani, Yamamoto, Chukwuemeka und Albert. Letzterer hat seinen Elfmeter verschossen.

+++ BVB gewinnt mit 3:2 +++

Borussia Dortmund gewinnt dieses Testspiel gegen Arsenal mit 3:2. Vorbei ist es aber noch nicht. Es kommt noch zu einem Kräftemessen im Elfmeterschießen. Das haben beide Teams vor der Partie vereinbart, unabhängig vom Spielausgang.

+++ Letzte Ecke für Arsenal +++

Noch 15 Sekunden sind auf der Uhr. Kurze Ecke von Arsenal, die auf Gabriel Martinelli kommt. Der Ball landet tatsächlich im Tor, die Aktion wurde aber vorher wegen Abseits abgepfiffen. Der Treffer zählt also nicht – Glück für den BVB.

+++ 3 Minuten Nachspielzeit +++

Drei Minuten wird im Emirates-Stadion nachgespielt. Außerdem wechselt der BVB nochmal. Daniel Svensson geht vom Platz, für ihn jetzt Takato Yamamoto im Spiel.

+++ Wenig Aktionen auf beiden Seiten +++

Seit dem Wechsel keine nennenswerten Offensiv-Aktionen der beiden Teams. In der 87. Spielminute kommt Arsenal vors Tor. Die Aktion wird durch Meyer aber problemlos entschärft.

+++ Zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten +++

Zahlreiche Wechsel nach der Trinkpause. Für Arsenal jetzt Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Fábio Vieira und die Youngster Ife Ibrahim, Theo Julienne und Ceadach O’Neill im Spiel. Beim BVB steht Luca Reggiani auf dem Platz.

+++ Zweite Trinkpause +++

Bei 30 Grad in der prallen Sonne wartet auf die Spieler die nächste Erfrischung.

+++ Elfmeter für die Gunners (67. Spielminute) +++

Prates bringt Arsenals Tzolis im Strafraum zu Fall. Gyokeres tritt zum Elfmeter an und platziert den Ball erfolgreich ins rechte untere Eck. BVB-Keeper Meyer hatte auf die andere Ecke spekuliert.

+++ Arsenal im Vorwärtsmodus +++

Arsenal ist immer wieder auf dem Weg Richtung Tor. Die Dortmunder Abwehr ist bisher immer zu Stelle und weiß die Aktionen zu unterbinden.

+++ Tor für den BVB (56. Spielminute) +++

Die Antwort vom BVB lässt nicht lange auf sich warten. Die Ecke kommt Inacio, Gadou nimmt den Ball elegant auf und trifft zum 3:1.

+++ Tor für Arsenal (55. Spielminute) +++

Christos Tzolis kombiniert sich durch die Dortmunder Abwehr und legt ab auf Ethan Nwaneri. Der den Ball in die untere linke Ecke bringt.

+++ Auch Arsenal mit früher Chance (49. Spielminute) +++

Nach der frühen Chance vom BVB meldet sich auch Arsenal zurück. Ben White bringt den Ball aufs Tor, Keeper Meyer ist aber zur Stelle.

+++ BVB startet mit erster Chance (47. Spielminute) +++

Maxi Beier legt den Ball auf Carney Chukwuemeka auf, der wiederum auf Felix Nmecha ablegt. Der mit der frühen Chance der zweiten Halbzeit. Am Ende geht der Ball aber übers Tor.

+++ Weiter geht’s +++

Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Der BVB hat gewechselt. Carney Chukwuemeka kommt für BVB-Torschützen Konstantinos Karetsas.

+++ Erste Chance für Havertz (43. Spielminute) +++

Nach einer Freistoßaktion kommt der Ball auf Kai Havertz, der den Ball Richtung Tor köpft. Der Ball landet jedoch direkt in den Armen von Alexander Meyer

+++ Freistoß für Arsenal (38. Spielminute) +++

Üble Schwalbe von Max Dowman gegen Beier, der sich beschwert und ihm einen Klaps auf den Hinterkopf gibt. Und dann völlig perplex ist, dass es wirklich einen Freistoß gibt.

+++ Erster Wechsel bei Arsenal +++

Arsenal-Coach reagiert auf die 2:0-Führung von Borussia Dortmund. Odeagaard muss vom Platz. Für ihn neu im Spiel ist Ethan Nwaneri.

+++ Erste Trinkpause (30. Spielminute) +++

Die erste kurze Verschnaufpause für beide Teams. Arsenal-Coach Mikel Arteta hat ordentlich Redebedarf.

+++ 2:0 für den BVB (29. Spielminute) +++

BVB-Neuzugang Konstantinos Karetsas hat viel Platz auf der rechten Seite – zu viel. Mit einem gezielten Schuss platziert er den Ball ins obere linke Eck und feiert damit das perfekte Startelf-Debüt.

+++ Svensson mit der Kopfball-Chance +++

Der Ball kommt von Maxi Beier auf Daniel Svensson, der den Ball Richtung Tor köpft. Die Aktion aber zu ungefährlich, um die Führung auszubauen.

+++ Arsenal jetzt deutlich gefährlicher +++

Nach starken Anfangsminuten von Borussia Dortmund meldet sich Arsenal mit einigen torgefährlichen Aktionen zurück. Bisher blieb der erfolgreiche Torabschluss aus – auch dank BVB-Keeper Alexander Meyer.

+++ Erster Freistoß für Arsenal (17. Spielminute)+++

Gyokeres mit der Freistoßmöglichkeit aus perfekter Distanz. Der Ball geht jedoch deutlich über das Tor.

+++ Tor für den BVB (7. Spielminute) +++

Schönes Tor der Borussia. Nmecha braucht nur wenige Kontakte, um die Aktion zu starten. Inacio bringt nach einem Ballkontakt die Borussia mit 1:0 in Führung.

+++ Der Ball rollt +++

Es geht los. Der Testspiel-Kracher zwischen Borussia Dortmund und dem FC Arsenal wurde angepfiffen.

+++ Gleich geht es los +++

Alles ist angerichtet. Um 15 Uhr wird die Partie angepfiffen.

+++ So startet der BVB in das Testspiel +++

BVB: Meyer – Beier, Gadou, Mané, Bensebaini, Svensson – Nmecha, Bellingham – Karetsas, Silva, Inacio

Für Neuverpflichtung Konstantinos Karetsas ist es der erste Startelfeinsatz. Die Verpflichtung des jungen Griechen war am Montag bekannt gegeben worden. Er kommt als Nachfolger für Julian Brandt zum BVB.

+++ So startet Arsenal in das Testspiel +++