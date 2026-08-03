Offiziell! BVB verpflichtet Wunschspieler Konstantinos Karetsas

Philipp Heinemann 03.08.2026 • 12:40 Uhr Borussia Dortmund schlägt auf dem Transfermarkt zu und holt einen Nachfolger für Julian Brandt.

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Konstantinos Karetsas bekannt gegeben. Der 18 Jahre alte Nationalspieler Griechenlands kommt von KRC Genk und erhält einen Vertrag bis 2031.

Medienberichten zufolge soll die Sockelablöse 30 Millionen Euro betragen, bis zu drei Millionen Euro können in Boni wohl noch obendrauf kommen.

„Mit Kos gewinnen wir einen Spieler für Borussia Dortmund, der mit gerade einmal 18 Jahren schon enorme Fähigkeiten besitzt“, schwärmte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken: „Wir freuen uns, dass wir ihn für unseren Weg begeistern konnten und haben in den Gesprächen vom ersten Moment an gemerkt, dass Kos Bock auf den BVB hat.“

BVB-Neuzugang Karetsas stolz auf Wechsel

Karetsas kommt als Nachfolger von Julian Brandt nach Dortmund, dieser war nach Ablauf seines Vertrags zu Ajax Amsterdam gewechselt.

„Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein und ich bin unglaublich stolz, jetzt das schwarzgelbe Trikot tragen zu dürfen“, erklärte der junge Offensivspieler selbst: „Ich freue mich sehr darauf, meine Mitspieler kennenzulernen und bald in diesem beeindruckenden Stadion vor unseren Fans zu spielen.“