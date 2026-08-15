FC Bayern: Eberl offenbart neue Palhinha-Verhandlungen

Christopher Mallmann , Jonas Nohe 15.08.2026 • 23:29 Uhr Bayern-Sportvorstand Max Eberl klärt auf, warum Joao Palhinha am Samstag nicht im Kader des FC Bayern stand.

„Es gibt Verhandlungen. Und es gibt Verhandlungen, wo ein Transfer passieren könnte. Deswegen wollten wir heute kein Risiko eingehen“, sagte Eberl nach dem Spiel.

Die Münchner suchen bereits seit Wochen nach einem Abnehmer für Palhinha. Zuletzt waren die Verhandlungen mit Aston Villa gescheitert, wie Eberl am Freitag einräumte.

FC Bayern: Neuer Interessent bei Palhinha

„Mit Aston Villa werden wir keine Einigung hinbekommen, das funktioniert einfach nicht“, erklärte der 51-Jährige.

Nun scheint es einen neuen Interessenten zu geben: „Es ist ein langwieriger Prozess, ohne dass ich irgendetwas verkünden kann“, gab Eberl am Samstag zu.

Dabei schloss er auch eine Leihe nicht komplett aus: „Konkret habe ich dazu ja nie etwas gesagt. Klar, es wird viel spekuliert und das ist auch euer gutes Recht, weil ich dazu natürlich nichts sage. Von dem her habe ich kein Recht zu sagen, es ist nicht richtig, was ihr schreibt“, fügte Eberl auf SPORT1-Nachfrage hinzu.

Heutzutage gebe es „viele unterschiedliche Möglichkeiten“, „wie man bestimmte Dinge absichern kann“.

Eberl: „Muss zusammenpassen“

Die Konsequenz: „Weder kann ich Joao irgendwo hinzwingen noch kann Joao uns sagen: ‚Ich gehe aber nur dorthin‘. Und auch kein Verein kann uns sagen: ‚Wir bieten aber nur das.‘ Es sind halt Gespräche zwischen zwei Parteien. Das muss einfach zusammenpassen.“

Palhinha war im Sommer 2024 für gut 50 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt. Bereits ein Jahr zuvor wollten ihn die Münchner holen, doch der Transfer, den der damalige Trainer Thomas Tuchel anstrebte, kam nicht zustande.