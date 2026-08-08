FC Bayern: Eines der spannendsten Bayern-Duelle

SPORT1 08.08.2026 • 23:19 Uhr Nach dem Abschied von Leon Goretzka werden im bayerischen Mittelfeld die Karten neu gemischt. Der Kampf um den Platz neben Joshua Kimmich dürfte die kommende Saison prägen.

Auch wenn Bayern-Trainer Vincent Kompany jüngst davon sprach, dass in Sachen Stammformation noch alles offen sei, bleibt festzuhalten: Angesichts der erfolgreichen Vorsaison sind die meisten der elf Plätze auf dem Feld so gut wie besetzt.

Doch es deuten sich auch spannungsgeladene Duelle an. Eines davon: Der Kampf um den Platz neben Joshua Kimmich. Eine Position, für die vor allem Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof infrage kommen. Letzterer wird von Kompany mittlerweile fest auf der Sechserposition eingeplant.

Im ersten echten Härtetest der Vorbereitung gegen Aston Villa (2:1) am Freitag musste Kimmich aufgrund von Adduktorenbeschwerden aussetzen und so bildeten Bischof und Pavlovic die Doppelsechs. Während Pavlovic in der 63. Minute seinen Platz für Streichkandidat Joao Palhinha räumte, spielte Bischof die vollen 90 Minuten durch.

FC Bayern: Für Spannung ist gesorgt

„Die Lösung, ihn auf der linken Abwehrseite aufzustellen, war in der vergangenen Saison eine Ausnahme. Jetzt ist klar: Bischof ist der Herausforderer. Auf der Sechs fühlt er sich besonders wohl, der Platzhirsch ist aber natürlich Pavlovic“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Der Konkurrenzkampf könne aus seiner Sicht durchaus für eine gewisse Belebung in der bayerischen Zentrale sorgen.

Für Spannung ist gesorgt. Gut für Bayern: Von Spannungen zwischen den beiden Youngstern ist keine Rede. „Pavlo“ und „Bischi“ verstehen sich prächtig und gehören beide zum berüchtigten „UNO-Zirkel“, der regelmäßig das berühmte Kartenspiel zockt.

Als sie im Auftrag der klubeigenen Medienkanäle mit einer Kamera bewaffnet durch das Teamhotel in Korea führten, wurde das gute Verhältnis der beiden nochmals deutlicher.

Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic kämpfen um Stammplatz

Für Kumberger stellt diese Ausgangssituation ein Highlight dar, auf das sich die Fans freuen können: Zwei Freunde im Kampf um einen Stammplatz.

„Über Joshua Kimmich müssen wir nicht reden. Der ist unantastbar. Und Pavlovic hat mittlerweile einiges an Erfahrung gewonnen und ist eine feste Größe. Spannend wird es trotzdem, inwieweit Bischof auf seine Einsätze kommt“, erklärt Kumberger weiter.

Für ihn gibt es aktuell nur ein Duell im Bayern-Kader, das genauso reizvoll ist: „Alphonso Davies gegen Nathaniel Brown – da darf man wirklich gespannt sein.“

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Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.