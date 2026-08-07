Sorgen um Bayern-Profis! Updates zu Kimmich und Sorgenkind

Benjamin Zügner 07.08.2026 • 17:40 Uhr Der FC Bayern gewinnt zum Abschluss der Asienreise gegen Aston Villa. Dabei muss Vincent Kompany einen Bayern-Profi angeschlagen auswechseln – im Anschluss gibt der Belgier auch zu Joshua Kimmich ein Update.

Sorgen um einen Streichkandidaten beim FC Bayern! Im Testspiel zum Abschluss der Asienreise gegen Aston Villa (2:1) hat Trainer Vincent Kompany Rechtsverteidiger Sacha Boey angeschlagen auswechseln müssen, für ihn kam in der 80. Minute Guido Della Rovere.

Auf der anschließenden Pressekonferenz gab der Belgier ein Update zu seinem Schützling – und hatte auch Neuigkeiten zum angeschlagenen Joshua Kimmich.

FC Bayern: So geht es Boey und Kimmich

„Ich habe schon mit Sacha gesprochen, es scheint, als würde es ihm gut gehen. Er hat einen Schlag abbekommen“, sagte Kompany in der Medienrunde in Hongkong.

Außerdem gab der Bayern-Coach ein Update zu Joshua Kimmich, der das Spiel aufgrund leichter Adduktorenbeschwerden verpasst hatte: „Er hat heute Morgen trainiert. Wir wollen vor Saisonbeginn aber keine Risiken eingehen und haben uns entschieden, vorsichtig mit ihm zu sein.“

So sieht Vincent Kompany Streichkandidat Sacha Boey

Bei Boey stellte Kompany noch explizit seine Zufriedenheit mit der Leistung des Verteidigers heraus – trotz der klar kommunizierten Bayern-Planungen. Sportvorstand Max Eberl hatte zuletzt verkündet, dass Boey in den Visionen des deutschen Rekordmeisters keine Rolle mehr spiele und man nach einem passenden neuen Verein für den Franzosen suche.

„Ich fand ihn davor (vor seiner verletzungsbedingten Auswechslung, Anm. d. Red.) heute sehr gut. Zu trainieren, wie er zu trainieren hat und zu spielen, wie er heute gespielt hat, ist eines der Dinge, die ich heute beeindruckend fand. Er hat alles gegeben“, sagte Kompany.

Weiter führte er aus: „Das erwartet man von einem Profi, aber ich habe viele Spiele gesehen, die das nicht schaffen. Das war eine positive Leistung von ihm – und es ist gut, dass seine Verletzung nicht so schlimm ist.“