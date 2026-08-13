FC Bayern: Großer Deal soll sich anbahnen

Benjamin Zügner 13.08.2026 • 20:55 Uhr Der FC Bayern verkauft offenbar Anteile an seiner AG. Dabei soll es um eine Summe in Höhe von rund 250 Millionen Euro gehen.

Beim FC Bayern scheint sich ein gewaltiger Deal anzubahnen. Wie die Mediengruppe Münchner Merkur/tz am Donnerstagabend berichtet, verkauft der deutsche Rekordmeister fünf Prozent der FC Bayern München AG an den Heiz- und Kühlkonzern Viessmann. Der Deal soll den Münchnern rund 250 Millionen Euro einbringen.

Damit würde Viessmann zum vierten Aktionär beim FC Bayern aufsteigen. Zuvor hatten bereits die Allianz, Adidas und Audi je 8,33 Prozent der Anteile erworben. 70 Prozent – und demnach auch die Stimmmehrheit – würden demnach beim eingetragenen Verein verbleiben.

Viessmann und den FC Bayern verbindet bereits eine langjährige Partnerschaft. Der deutsche Weltkonzern stieg schon 2018 als Regionalpartner in China ins Sponsoring rund um den Münchner Klub ein – und wurde nur drei Jahre später zum offiziellen Klimapartner des deutschen Rekordmeisters.

FC Bayern: Verlängerung der Partnerschaft

Im Februar dieses Jahres verlängerten Viessmann und der FC Bayern die Partnerschaft vorzeitig bis 2029.

Marketing-Vorstand Rouven Kasper, der jüngst auch die Asien-Reise verantwortete, sagte damals: „Wir sehen in Viessmann den idealen Begleiter, um unsere Ziele im Umwelt- und Klimaschutz weiter voranzutreiben. Für den FC Bayern gehen wirtschaftliche Entscheidungen mit gesellschaftlicher und umweltbezogener Weitsicht Hand in Hand.“