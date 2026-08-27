FC Bayern: Gute Nachricht um Lennart Karl

SID 27.08.2026 • 10:30 Uhr Bei FC Bayern gibt es vor dem Start der Bundesliga eine gute Nachricht. Lennart Karl kehrt zurück.

Jungstar Lennart Karl steht dem FC Bayern wieder zur Verfügung. Das bestätigte Trainer Vincent Kompany vor dem Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

„Wie groß seine Rolle sein wird, müssen wir abwarten“, betonte Kompany am Donnerstag. Als Vertreter für Jamal Musiala könnte wie aber erneut Nathaniel Brown im offensiven Mittelfeld beginnen, auch Neuzugang Ismael Saibari ist laut Kompany nicht mehr „weit weg“ von seinem ersten Startelfeinsatz.

Nationalspieler Musiala wird den Bayern nämlich wie erwartet auch beim Ligastart fehlen. „Grundsätzlich geht es Jamal relativ gut. Er ist heute im Mannschaftstraining dabei, aber noch nicht im Kader für morgen“, sagte der Belgier am Donnerstag.

Musiala? „Es geht ihm gut“

Musiala war in der Vorbereitung auf die neue Saison bei zwei Testspielen auf dem Platz zusammengesackt. Der Bayern-Star machte Absencen wegen einer neurologischen Dysfunktion dafür verantwortlich. Der Offensivspieler hatte zuletzt an seiner Medikation etwas geändert, die Nebenwirkungen hatten wohl zu den Zusammenbrüchen geführt. Deshalb hatte er auch beim Supercup in Dortmund (2:1) gefehlt.

Auf die neuerliche Steigerung seiner Medikation habe Musiala nun „gut reagiert“, sagte Kompany: „Irgendwann wird er wieder dabei sein, wir treffen die Entscheidungen Hand in Hand mit den ganzen Experten. Es geht ihm gut.“