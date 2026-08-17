Flop von Eintracht Frankfurt wechselt schon wieder: Es geht in die Wüste

SPORT1 17.08.2026 • 17:47 Uhr Michy Batshuayi und Eintracht Frankfurt gehen getrennte Wege. Der Stürmer wechselt schon wieder den Verein.

Eintracht Frankfurts Stürmer Michy Batshuayi wechselt nach Saudi-Arabien.

Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, spielt der 32-jährige Belgier künftig für den Aufsteiger Abha in der Saudi Pro League. Darauf haben sich beide Vereine geeinigt, über weitere Details machten die Hessen keine Angaben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Batshuayi besaß ursprünglich einen Vertrag bis 2027. Er war im Februar 2025 vom türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul als Topverdiener nach Frankfurt gekommen und schoss dort in 21 Spielen vier Tore.

Batshuayi bei Eintracht Frankfurt ohne Erfolg

In der vergangenen Saison kam er lediglich auf zehn Einsätze und erzielte dabei ein Tor. Außerdem wurde er von Verletzungssorgen geplagt (Mittelfußbruch).

In der Rückrunde der Saison 2017/18 sorgte Batshuayi als Leihspieler bei Borussia Dortmund für Aufsehen, er erzielte neun Tore in 14 Spielen. In Frankfurt lief in den letzten anderthalb Jahren allerdings kaum etwas zusammen.

Abha wird bereits der elfte (!) verschiedene Verein sein, für den Batshuayi aufläuft.