Fußball heute live im TV und Stream: FC Tokyo vs. BVB

Drei Testspiele, zwei Niederlagen. Borussia Dortmund konnte in den ersten Testspielen noch nicht wirklich überzeugen. Auf der achttägigen Japan-Reise steht nun der nächste Test an. Um 12 Uhr deutscher Zeit trifft der BVB auf den FC Tokyo (im LIVETICKER).
BVB im nächsten Test gefordert
Nach einem 3:1-Sieg beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen gab es eine Niederlage bei Drittligist Fortuna Düsseldorf (1:2) und auch das erste Spiel auf der Asienreise gegen Cerezo Osaka (0:1) ging verloren.
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Leistungsträger in Asien mit dabei
Die Ergebnisse der vergangenen Wochen sind allerdings nur bedingt aussagekräftig. Gegen Düsseldorf und Cerezo setzte der BVB auf viele Nachwuchsspieler, mehrere WM-Teilnehmer fehlten noch oder wurden geschont. Gegen Tokyo dürften erneut zahlreiche Talente ihre Chance erhalten.
Immerhin stehen mittlerweile einige Leistungsträger wieder zur Verfügung. Felix Nmecha, Maximilian Beier, Waldemar Anton, Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka und Jobe Bellingham sind Teil der Asienreise.
Dagegen fehlen Gregor Kobel, Julian Ryerson und Marcel Sabitzer weiterhin. Nico Schlotterbeck und Emre Can arbeiten nach ihren Verletzungen ebenfalls noch an ihrem Comeback.
Bekannte Namen beim FC Tokyo
Sportlich hat sich der FC Tokyo seit der Rückkehr in die J1-League 2012 in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt.
Immer wieder brachte der japanische Hauptstadtklub Spieler hervor, die später zu festen Größen der japanischen Nationalmannschaft wurden oder den Sprung nach Europa schafften. Eines der prominentesten Beispiele ist wohl Takefusa Kubo. Der Offensivspieler wechselte einst vom FC Tokyo zu Real Madrid und steht seit 2022 bei Real Sociedad unter Vertrag.
Ein besonders großer Name im japanischen Fußball ist außerdem Yuto Nagatomo, mit 39 Jahren der älteste Spieler im Team. Der Linksverteidiger blickt auf 146 A-Länderspiele sowie auf eine große Karriere in Europas Top-Ligen zurück. Er spielte unter anderem für Inter Mailand und Galatasaray und gewann auf diesen Stationen gleich mehrere große Titel.