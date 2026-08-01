Fußball heute live im TV und Stream: FC Tokyo vs. BVB

SPORT1 01.08.2026 • 09:00 Uhr Borussia Dortmund bestreitet heute das zweite Testspiel auf seiner Japan-Reise. SPORT1 erklärt, wie Sie das Spiel gegen den FC Tokyo verfolgen können.

Drei Testspiele, zwei Niederlagen. Borussia Dortmund konnte in den ersten Testspielen noch nicht wirklich überzeugen. Auf der achttägigen Japan-Reise steht nun der nächste Test an. Um 12 Uhr deutscher Zeit trifft der BVB auf den FC Tokyo (im LIVETICKER).

Nach einem 3:1-Sieg beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen gab es eine Niederlage bei Drittligist Fortuna Düsseldorf (1:2) und auch das erste Spiel auf der Asienreise gegen Cerezo Osaka (0:1) ging verloren.

Fußball heute LIVE: So verfolgen Sie das Testspiel FC Tokyo vs. BVB

Leistungsträger in Asien mit dabei

Die Ergebnisse der vergangenen Wochen sind allerdings nur bedingt aussagekräftig. Gegen Düsseldorf und Cerezo setzte der BVB auf viele Nachwuchsspieler, mehrere WM-Teilnehmer fehlten noch oder wurden geschont. Gegen Tokyo dürften erneut zahlreiche Talente ihre Chance erhalten.

Immerhin stehen mittlerweile einige Leistungsträger wieder zur Verfügung. Felix Nmecha, Maximilian Beier, Waldemar Anton, Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka und Jobe Bellingham sind Teil der Asienreise.

Dagegen fehlen Gregor Kobel, Julian Ryerson und Marcel Sabitzer weiterhin. Nico Schlotterbeck und Emre Can arbeiten nach ihren Verletzungen ebenfalls noch an ihrem Comeback.

Bekannte Namen beim FC Tokyo

Sportlich hat sich der FC Tokyo seit der Rückkehr in die J1-League 2012 in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt.

Immer wieder brachte der japanische Hauptstadtklub Spieler hervor, die später zu festen Größen der japanischen Nationalmannschaft wurden oder den Sprung nach Europa schafften. Eines der prominentesten Beispiele ist wohl Takefusa Kubo. Der Offensivspieler wechselte einst vom FC Tokyo zu Real Madrid und steht seit 2022 bei Real Sociedad unter Vertrag.