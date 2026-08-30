Horror-Diagnose beim BVB da!

Christopher Mallmann 30.08.2026 • 17:52 Uhr Die Horror-Prognosen bei Dortmunds Neuzugang Giannis Konstantelias bestätigen sich. Der 23-Jährige wird monatelang ausfallen.

Die Befürchtungen waren groß, nun ist es offiziell: Dortmunds Neuzugang Giannis Konstantelias hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen. Das gab der BVB am Sonntagnachmittag bekannt.

„Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir, Giannis! Du wirst stärker zurückkommen!“, schrieb der BVB bei X.

Der 23-Jährige hatte sich bei einem Zweikampf mit Bakery Jatta das linke Knie verdreht. Der Grieche legte sich unmittelbar danach zu Boden, hielt sich die Hände vor das Gesicht und das medizinische Personal eilte auf den Rasen. Kurz darauf wurde er nach draußen begleitet.

Legt der BVB noch mal nach?

„Diese Nachricht trifft uns sehr, denn Giannis hat in sehr kurzer Zeit schon gezeigt, warum wir in ihm einen tollen Spieler für Borussia Dortmund sehen. Jetzt gilt sein und unser Fokus jedoch erst einmal seiner Genesung. Dabei hat Giannis unsere volle Unterstützung“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.

Konstantelias war Mitte August vom griechischen Klub PAOK Thessaloniki nach Dortmund gewechselt. Zuvor war es den Borussen nicht gelungen, Said El Mala zu verpflichten.

Ob der BVB nach der schweren Verletzung seines Neuzugangs auf dem Transfermarkt nachlegt, ist noch offen. SPORT1-Experte Stefan Effenberg sieht bei den Dortmundern keinen Handlungsbedarf.

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