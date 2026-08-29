Konstantelias-Schock! Legt der BVB jetzt nochmal nach?

Manfred Sedlbauer , Johannes Vehren 29.08.2026 • 22:40 Uhr Giannis Konstantelias verletzt sich bei seinem Bundesliga-Debüt mutmaßlich schwer am Knie und könnte dem BVB lange fehlen. Sportdirektor Ole Book und Trainer Niko Kovac äußern sich, ob der Verein jetzt nochmal auf dem Transfermarkt zuschlägt.

Die wahrscheinlich schwere Verletzung von Giannis Konstantelias schmerzt Borussia Dortmund sehr. Der Grieche, der erst im Sommer verpflichtet wurde und bei seinem Bundesliga-Debüt nicht nur wegen seines Tores zu überzeugen wusste, droht lange auszufallen. Wenn der schlimmste Fall eines Kreuzbandrisses eintritt, müssen dann die BVB-Verantwortlichen nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden?

Nach SPORT1-Informationen wollten die Dortmunder eigentlich nicht mehr aktiv werden. Auch die Absage von Verteidiger Hector Fort vom FC Barcelona hatte sie nicht nervös gemacht. Doch durch den nun drohenden langen Ausfall von Konstantelias ist die Situation mit Blick auf das offensive Personal eine komplett neue.

Kovac: „Müssen uns Gedanken machen“

Dazu nahmen Sportdirektor Ole Book und Trainer Niko Kovac nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen den Hamburger SV Stellung. „Wir müssen uns Gedanken machen und schon schauen, was noch möglich wäre. Ob wir was machen, wissen wir nicht. Aber zumindest werden wir überlegen. Das ist mal klar. Sei sicher: Wir denken nach“, erklärte Kovac auf der Pressekonferenz.

Bei Sky wurde Book gefragt, was ihm nach der Verletzung auf der Tribüne durch den Kopf gegangen sei: „Im ersten Moment hat es mir unheimlich leidgetan für den Jungen, weil er hier angekommen ist, vom ersten Tag eine tolle Präsenz in der Kabine hatte und auf dem Feld Schwung hereingebracht hat.“

Book gehen „unterschiedliche Gedanken durch den Kopf“

Book fügte hinzu: „Wir mögen ihn alle schon sehr gerne. Wenn man eine gute erste Halbzeit spielt und man dann verletzungsbedingt ausgewechselt wird, dann ist es unfassbar ärgerlich.“