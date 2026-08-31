Mats Hummels reagiert auf BVB-Schock

Niklas Trettin 31.08.2026 • 21:44 Uhr Der erste Bundesliga-Sieg von Borussia Dortmund in der Saison 2025/26 wird von der schweren Verletzung von Giannis Konstantelias überschattet. Nun teilt Mats Hummels seine Gedanken dazu.

Mats Hummels hat in einer digitalen Presserunde von Prime Video geschildert, wie er den Bundesliga-Auftakt seines Ex-Vereins Borussia Dortmund und die schwere Verletzung von Giannis Konstantelias aufgefasst hat.

„Ich habe mir das Spiel am Samstag mit drei Freunden angesehen. Wir waren erst einmal richtig euphorisiert“, sagte Hummels: „Dann kam aber Konstantelias‘ Verletzung. Wir haben gedacht: Das kann doch nicht wahr sein.“

Der 37-Jährige stand selbst von 2008 bis 2016 und von 2019 bis 2024 bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag, die Dortmunder Spiele verfolgt er noch immer. „Es hat so viel Spaß gemacht, ihm (Konstantinos; Anm. d. Red.) und Karetsas zuzuschauen. Aber prinzipiell sehe ich den BVB durch die Transfers trotzdem irgendwie sehr spannend. Irgendwie kommt da so eine Euphorie auf“, fügte Hummels hinzu.

BVB: Konstantelias fällt monatelang aus

Offensivspieler Konstantelias wird dem BVB wegen der Knieverletzung nun wie befürchtet lange fehlen. Der Grieche erlitt beim 2:0 (2:0) gegen den Hamburger SV am ersten Bundesliga-Spieltag einen Kreuzbandriss im linken Knie. Wie der BVB am Sonntag mitteilte, falle Konstantelias monatelang aus.

„Diese Nachricht trifft uns sehr, denn Giannis hat in sehr kurzer Zeit schon gezeigt, warum wir in ihm einen tollen Spieler für Borussia Dortmund sehen. Jetzt gilt sein und unser Fokus jedoch erst einmal seiner Genesung. Dabei hat Giannis unsere volle Unterstützung“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.

Konstantelias hatte sich kurz nach der Pause (52.) bei einem Zweikampf mit HSV-Profi Bakery Jatta das Knie verdreht. Der 23-Jährige, der zuvor zum 2:0 (45.+1) getroffen und mit seinen Dribblings begeistert hatte, konnte zwar auf beiden Beinen das Feld verlassen, wirkte aber sehr niedergeschlagen und musste von allen Seiten aufgebaut werden.