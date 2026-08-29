Wilder BVB-Auftakt: Verletzung und Ausraster bei Sieg gegen den HSV

Julius Schamburg 29.08.2026 • 20:24 Uhr Borussia Dortmund gewinnt am ersten Bundesliga-Spieltag gegen den Hamburger SV - sorgt sich aber auch um einen Neuzugang. In der Schlussphase kassiert ein Youngster auch noch einen unnötigen Platzverweis.

Erfolgreicher Bundesliga-Auftakt für Borussia Dortmund – gepaart mit Verletzungssorgen und einem Ausraster: Der BVB hat das Heimspiel gegen den Hamburger SV am Samstagabend mit 2:0 (2:0) gewonnen.

Serhou Guirassy (9.) und Neuzugang Giannis Konstantelias (45.+1) erzielten die Tore für die Schwarz-Gelben.

Verletzung und Rote Karte bei BVB-Sieg

Bitter: Konstantelias musste nach Wiederanpfiff verletzungsbedingt ausgewechselt werden (54.). Der Grieche hatte sich das linke Knie verdreht. Für ihn kam Marcel Sabitzer in die Partie.

In der Schlussphase wurde Samuele Inácio noch mit glatt Rot vom Platz gestellt (77.). Er hatte Albert Grönbaek mit offener Sohle am Knöchel getroffen.

Das 18 Jahre alte Offensivjuwel war erst kurz zuvor für Konstantinos Karetsas eingewechselt worden (74.). Beim Gang in die Katakomben rastete Inácio schließlich aus und warf wütend eine Flasche gegen das BVB-Logo.

Der BVB muss bereits am Dienstag (20.45 Uhr) wieder im DFB-Pokal ran. Gegner im Hamburger Volksparkstadion ist dann allerdings nicht der HSV, sondern Fünftligist HEBC.

Emotionale Szenen: BVB gedenkt an Wolfgang Paul

Vor dem Anpfiff wurde dem im Juni verstorbenen Ehrenspielführer Wolfgang Paul gedacht, dann ging die Post ab. Allen voran Karetsas wirbelte die HSV-Defensive durcheinander, Guirassy vollendete einen blitzschnellen Doppelpass mit dem 18-Jährigen zur Führung. Karetsas selbst hatte gleich fünf gute Gelegenheiten, nach Zusammenspiel mit Konstantelias ließ er die beste davon freistehend aus zehn Metern liegen (33.). Konstantelias hatte bei seinem Treffer Glück: Bundesliga-Rückkehrer Sebastiaan Bornauw fälschte den Ball noch entscheidend und unhaltbar für Daniel Heuer Fernandes ab.

BVB-Torhüter Gregor Kobel erlebte auf der Gegenseite in seinem 200. Bundesliga-Spiel über weite Strecken einen beschäftigungslosen Abend. In der ersten Halbzeit musste er lediglich eine Flanke aus dem Halbfeld abfangen (41.), ansonsten hielt er sich mit Mobilisationsübungen 30 Meter vor seinem Tor warm. Der Kopfball von HSV-Neuzugang Patson Daka, den Maximilian Beier von der Linie kratzte, hätte wegen einer Abseitsposition im Vorfeld nicht gezählt.

So standen zur Pause 14:0-Torschüsse und 65 Prozent gewonnene Zweikämpfe, die Fans tanzten ausgelassen zur Sirtaki-Musik. Kobel war nach dem Seitenwechsel nach dem Abschluss von Albert Grönbaek hellwach (50.), im Gegenzug hatten Karetsas und Konstantelias mit einer Doppelchance die Vorentscheidung auf dem Fuß.