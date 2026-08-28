Harry Kane sorgt für Staunen beim FC Bayern

Raphael Weber , Stefan Kumberger 28.08.2026 • 21:02 Uhr Beim Bundesliga-Auftakt mit dem FC Bayern gegen den VfB Stuttgart agiert Harry Kane plötzlich auf einer völlig ungewohnten Position.

Dass Harry Kane trotz Hauptjob Goalgetter auch fleißig nach hinten arbeitet, wissen Fans des FC Bayern schon länger – aber wo er in der Anfangsphase des Bundesliga-Auftakts gegen den VfB Stuttgart auftauchte, das überraschte dann doch.

Der Engländer spielte quasi als „Quarterback“ ganz tief in der eigenen Hälfte und kurbelte von dort das Spiel an. Teilweise bewegte er sich sogar auf der Position des Linksverteidigers.

FC Bayern: Harry Kane auf ungewohnter Position

Ob es sich um eine taktische Maßnahme von Trainer Vincent Kompany handelte oder Kane nur der engen Manndeckung von Jeff Chabot entkommen wollte, der ihn nahezu über den kompletten Platz verfolgte, blieb zunächst unklar.