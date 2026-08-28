Harry Kane sorgt für Staunen beim FC Bayern

Dass Harry Kane trotz Hauptjob Goalgetter auch fleißig nach hinten arbeitet, wissen Fans des FC Bayern schon länger – aber wo er in der Anfangsphase des Bundesliga-Auftakts gegen den VfB Stuttgart auftauchte, das überraschte dann doch.
Kane sorgt für Staunen
Beim Bundesliga-Auftakt mit dem FC Bayern gegen den VfB Stuttgart agiert Harry Kane plötzlich auf einer völlig ungewohnten Position.
Der Engländer spielte quasi als „Quarterback“ ganz tief in der eigenen Hälfte und kurbelte von dort das Spiel an. Teilweise bewegte er sich sogar auf der Position des Linksverteidigers.
FC Bayern: Harry Kane auf ungewohnter Position
Ob es sich um eine taktische Maßnahme von Trainer Vincent Kompany handelte oder Kane nur der engen Manndeckung von Jeff Chabot entkommen wollte, der ihn nahezu über den kompletten Platz verfolgte, blieb zunächst unklar.
Im weiteren Spielverlauf orientierte sich Kane dann wieder deutlich weiter nach vorne. Kurz nach dem Führungstor durch Dayot Upamecano (21.) spielte der Engländer mit dem ersten Kontakt einen herausragenden Pass in den Lauf von Luis Diaz, der allerdings freistehend an VfB-Keeper Fabian Bredlow scheiterte.