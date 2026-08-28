Andrich endgültig ohne Perspektive? "Rede nicht mit ihm"

SID 28.08.2026 • 16:14 Uhr Auch der Abschied von Exequiel Palacios ändert nichts an der Situation des Ex-Kapitäns von Bayer Leverkusen. Nun spricht der neue Coach Klartext.

Martínez hatte Andrich (31) vor dem Pflichtspielauftakt die Kapitänsbinde abgenommen und Edmond Tapsoba zum Spielführer erklärt. Er wolle „ehrlich“ mit dem langjährigen Bayer-Profi umgehen, sagte er. Andrich hatte Leverkusen in der Vorsaison als Kapitän angeführt, mittlerweile gilt er als Verkaufskandidat.

Daran ändert nun auch der Wechsel des argentinischen Ex-Weltmeisters Palacios zu Ipswich Town nichts. Martínez betonte, er wolle bis zum Ende der Transferperiode warten und Gespräche führen.

Andrich als Kapitän abgesetzt

Derweil legte der neue Trainer fest, dass Mark Flekken in der Liga die Nummer eins ist. Jannis Blaswich wird im DFB-Pokal zum Einsatz kommen, bei der Europa League ist noch keine Entscheidung gefallen. „Ich bin mit beiden glücklich“, sagte Martínez: „Mark war im Training unglaublich, er hat mein volles Vertrauen.“ Dies sei wichtig, um die bestmögliche Leistung abzurufen.