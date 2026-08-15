Kleindienst-Show gegen Europa-League-Sieger

Sophie Affeldt , Thomas Sevastiadis 15.08.2026 • 19:55 Uhr Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen den aktuellen Europa-League-Sieger Aston Villa mit 2:1. Tim Kleindienst erzielt dabei beide Tore - und meldet sich in überzeugender Manier zurück.

Tim Kleindienst meldet sich eindrucksvoll zurück! Der sechsmalige deutsche Nationalspieler erzielte im Testspiel gegen den aktuellen Europa-League-Sieger Aston Villa zwei Tore und brachte Borussia Mönchengladbach so beim 2:1 (2:0) eigenhändig auf die Siegerstraße.

Nach schweren Meniskus- und Knie-Verletzungen in der vergangenen Saison samt OP und monatelangen Ausfallzeiten war Kleindienst erst am 34. Spieltag mit vier Einsatzminuten zurückgekehrt und befindet sich weiter in der Aufbauphase. „Ich würde gerne gesund bleiben und so viele Spiele wie möglich machen“, sagte er nach der Partie im exklusiven Interview mit SPORT1.

Das letzte Pflichtspiel, in dem Kleindienst in der Startelf stand, war die Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern am 25. Mai 2025. Seitdem erlebte er ausschließlich Kurzeinsätze.

Kleindienst spricht über DFB-Ambitionen

Im Gespräch mit SPORT1 gab er zudem Auskunft über künftige DFB-Ambitionen: „Es gibt keinen Grund, warum ich das einfach so streichen würde. Als ich in der Nationalmannschaft war, habe ich gute Leistungen gezeigt.“

Kleindienst betonte aber auch, dass die Nationalmannschaft lediglich „immer dieser Bonus“ für gute Vereinsleistungen sei. Mönchengladbach fuhr derweil mit Kleindienst in der Startelf den siebten Sieg im siebten Testspiel ein – eine makellose Vorbereitung.

Mit dem Doppelschlag in der 32. und 35. Minute stellte die Elf vom Niederrhein gegen die Engländer früh die Weichen für einen erfolgreichen Nachmittag.

Villa nach Supercup im Rotationsmodus

Villa-Coach Unai Emery rotierte derweil im Vergleich zum UEFA-Supercup gegen Champions-League-Sieger PSG unter der Woche auf gleich acht Positionen durch. In der 69. Minute gelang Kapitän John McGinn zwar der Anschlusstreffer, das Ergebnis hatte jedoch bis zum Ende Bestand.

Kleindienst führte nach dem Spiel aus, man habe einen „sehr, sehr guten Gegner“ und somit einen idealen letzten Test absolviert, vor allem „die Art und Weise, wie wir das Spiel bestritten haben.“