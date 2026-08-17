EA SPORTS FC 27: Michael Olise im neuen Rating stark verbessert

Julius Schamburg 17.08.2026 • 23:03 Uhr Michael Olise bricht einen Rekord nach dem nächsten. Die unglaubliche Leistungssteigerung des Bayern-Stars schlägt sich auch im Rating eines Videospiels nieder.

Der Aufschwung von Michael Olise hat Folgen: Der Star des FC Bayern wird im neuen Videospiel EA SPORTS FC 27 als siebtbester Spieler der Welt gelistet.

Der Franzose verbesserte sich um ganze vier Ranking-Punkte und wird künftig mit 90 Punkten aufgeführt. Das geht aus den neuen Ratings hervor, die am Montag erschienen.

Mbappé und Haaland führen das Ranking an

„Basierend auf authentischen Spieldaten, fundierter Fußball-Expertise und jahrzehntelanger Erfahrung bilden die Ratings in EA SPORTS FC 27 die herausragenden Spieler und Spielerinnen des internationalen Fußballs ab, die auf höchstem Niveau performen“, heißt es in einer Mitteilung an die Medienvertreter.

Angeführt wird die Liste von Olises Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappé mit 91 Punkten. Auf Rang zwei folgt der Norweger Erling Haaland (ebenfalls 91 Punkte).

Vor Olise liegen noch die Ballon-d’Or-Gewinner Rodri und Ousmane Dembélé, der Portugiese Vitinha und Bayerns Tormaschine Harry Kane (alle 90 Punkte).

Mit Joshua Kimmich (88 Punkte, Platz 26) und Luis Díaz (88 Punkte, Platz 27) finden sich zwei weitere Bayern-Stars in den Top-27.

Olise auf Rekordjagd

Für die Münchner erzielte Olise in der abgelaufenen Saison in 52 Pflichtspielen 22 Tore und steuerte stolze 31 Assists bei.

Erst im Juli erreichte Olise einen neuen Rekordwert. Der Flügelstürmer steigerte seinen Marktwert laut dem Portal Transfermarkt.de auf 170 Millionen Euro – so viel war noch nie ein Bundesligaspieler wert.