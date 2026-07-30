FC Bayern: Besondere Botschaft von Michael Olise

Raphael Weber 30.07.2026 • 14:22 Uhr Mitten im Transfer-Wirbel um Real Madrid und den FC Bayern meldet sich Michael Olise mit einer seltenen Botschaft. Dabei blickt er auf die WM mit Frankreich zurück.

Diese Wortmeldung hat echten Seltenheitswert. Shootingstar Michael Olise vom FC Bayern hat sich nach Wochen des Transfer-Wirbels rund um Real Madrid und den Münchnern mit einem Post bei Instagram an seine Fans gewendet – was nicht so oft vorkommt.

Bayern-Star Olise spricht von „riesiger Enttäuschung“

Olise blickte in seiner Nachricht auf die WM mit Frankreich zurück. „Dass es uns nicht gelungen ist, den Pokal mit nach Hause zu nehmen, ist eine riesige Enttäuschung. So hatten wir uns den Abschluss dieser Weltmeisterschaft zu Beginn des Turniers nicht vorgestellt“, schrieb der 24-Jährige. Topfavorit Frankreich war am Ende nur auf dem 4. Platz gelandet.

Olise betonte dennoch, wie sehr er die WM genossen habe: „Das Trikot der französischen Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft zu tragen, war für mich schon immer ein Traum und wird es auch immer bleiben.“

FC Bayern: Olise stolz auf seinen WM-Rekord

Trotz der Enttäuschung sei er auch „stolz darauf, den Rekord für die meisten Vorlagen in der Geschichte einer Weltmeisterschaft aufgestellt zu haben. Vor allem aber wäre ich lieber hier, um zu sagen, dass wir die Weltmeisterschaft gewonnen haben – gemeinsam mit meinen Teamkollegen, dem Betreuerteam, den Trainern und allen Fans der französischen Nationalmannschaft.“

Für die Zukunft macht Olise den Fans aber auch aus diesem Antrieb direkt ein Versprechen. „Dieses Ziel wird uns auch weiterhin antreiben, und wir hoffen, euch in Zukunft neue Momente der Freude und unvergessliche Erinnerungen an unsere Seite bescheren zu können“, meinte der Offensivstar.

Besonderer Dank an Didier Deschamps

Wenige Tage nach der Vorstellung von Legende Zinédine Zidane als neuem Nationaltrainer richtete Olise noch einmal besondere Worte und einen Dank an dessen Vorgänger Didier Deschamps.

„Ich möchte mich auch beim Nationaltrainer dafür bedanken, dass er mir meine erste Berufung in die Nationalmannschaft ermöglicht und selbst in den schwierigsten Momenten an mich geglaubt hat. Dafür werde ich Ihnen immer dankbar sein, und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, welchen Weg Sie auch immer einschlagen mögen“, schrieb der Bayern-Star.

Olise-Transfer zu Real Madrid? Bayern-Boss deutlich

Vor allem während der WM waren durch Olises Top-Auftritte (unter anderem Rekordwert von sieben Vorlagen bei einem Turnier) Transfergerüchte aufgekommen – speziell rund um Real Madrid häuften sich die Berichte.

Bayerns Bosse blockten derlei Spekulationen aber wiederholt und deutlich ab, auch zuletzt wieder. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen schob einem möglichen Wechsel des Flügelspielers am Dienstag im „Presseclub München“ entschieden einen Riegel vor. „Natürlich“ werde der Franzose bleiben, sagte Dreesen.

Auf die Frage, wie viele Anrufe er in diesem Sommer aus Madrid erhalten habe, antwortete Dreesen lächelnd: „Cero“, also keinen. „Auch keinen Brief, kein Fax und keine Mail.“

Sportvorstand Max Eberl gab sich am Mittwoch bei der Vorstellung von Neuzugang Nathaniel Brown ebenfalls gelassen. „Wir hatten völlig normale Kommunikation“, stellte er klar: „Also das ganze Drumherum … man hat’s verstanden, weil die WM dann da war. Große Namen, Bayern München, Real Madrid, das sind die größten Vereine der Welt. Das macht Umsatz, das gibt Klicks, wie ich verstanden habe.“