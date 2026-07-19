Michael Olise schnappt sich WM-Rekord von Pelé!

Michael Olise hat einen WM-Rekord aufgestellt. Der offensive Wirbelwind der Franzosen bereitete bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA ganze sieben Tore vor!
Olise bricht WM-Rekord!
Michael Olise glänzt bei der WM als Vorlagengeber. Der Star des FC Bayern stellt einen Rekord auf - doch eine Sache bleibt ihm verwehrt.
Damit löste Olise den bisherigen Rekordhalter Pelé ab. 1970 hatte die Brasilien-Legende sechs Assists auf den Rasen gezaubert, was Olise nun überbot.
Olise legt zweimal für Mbappé auf
Im Spiel um Platz drei beim vogelwilden 4:6 gegen England steuerte der Star des FC Bayern zwei Torvorlagen bei.
Beide Male veredelte Kylian Mbappé (48., 66.), der mit seinen WM-Toren 21 und 22 wieder an Argentiniens Lionel Messi vorbeizog.
Doch auch Olise und Mbappé, die in der zweiten Hälfte groß aufspielten, konnten die Pleite nicht mehr abwenden.
WM: Ein eigenes Tor bleibt Olise verwehrt
Dabei hatte Olise sogar noch den zwischenzeitlichen Ausgleich auf dem Fuß. In der 81. Minute setzte der 24-Jährige einen Schuss komplett freistehend aus circa elf Metern am Tor vorbei.
Damit muss Olise weiter auf sein erstes WM-Tor warten.