Michael Olise schnappt sich WM-Rekord von Pelé!

SPORT1 19.07.2026 • 02:02 Uhr Michael Olise glänzt bei der WM als Vorlagengeber. Der Star des FC Bayern stellt einen Rekord auf - doch eine Sache bleibt ihm verwehrt.

Michael Olise hat einen WM-Rekord aufgestellt. Der offensive Wirbelwind der Franzosen bereitete bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA ganze sieben Tore vor!

Damit löste Olise den bisherigen Rekordhalter Pelé ab. 1970 hatte die Brasilien-Legende sechs Assists auf den Rasen gezaubert, was Olise nun überbot.

Olise legt zweimal für Mbappé auf

Im Spiel um Platz drei beim vogelwilden 4:6 gegen England steuerte der Star des FC Bayern zwei Torvorlagen bei.

Beide Male veredelte Kylian Mbappé (48., 66.), der mit seinen WM-Toren 21 und 22 wieder an Argentiniens Lionel Messi vorbeizog.

Doch auch Olise und Mbappé, die in der zweiten Hälfte groß aufspielten, konnten die Pleite nicht mehr abwenden.

WM: Ein eigenes Tor bleibt Olise verwehrt

Dabei hatte Olise sogar noch den zwischenzeitlichen Ausgleich auf dem Fuß. In der 81. Minute setzte der 24-Jährige einen Schuss komplett freistehend aus circa elf Metern am Tor vorbei.