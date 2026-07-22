FC Bayern: Olise erreicht Rekordwert

SID 22.07.2026 • 15:00 Uhr Michael Olise hat sich eine Bestmarke gesichert. Nach seiner starken WM-Leistung gehört der Bayern-Star zu den wertvollsten Spielern weltweit.

Fußball-Star Michael Olise von Rekordmeister Bayern München hat sich durch seine starken Auftritte bei der Weltmeisterschaft eine Bestmarke gesichert. Der französische Flügelstürmer steigerte seinen Marktwert laut dem Portal Transfermarkt.de auf 170 Millionen Euro – so viel war noch nie ein Bundesligaspieler wert.

Vor dem Turnier hatte Olise bereits den Rekordwert von Norwegens Superstar Erling Haaland aus dem Jahr 2021 eingestellt (150 Millionen/damals Borussia Dortmund).

Nach WM: Fan-Liebling verzehnfacht seinen Marktwert

Auch Haaland (Manchester City), der Norwegen bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 mit sieben Treffern bis ins Viertelfinale geführt hatte, hob seinen Wert noch einmal an – von 200 auf satte 220 Millionen Euro.

Den gleichen Sprung machte laut dem Portal Spaniens 19 Jahre alter Youngster Lamine Yamal (FC Barcelona). Die beiden gelten demnach als aktuell wertvollste Spieler der Welt und stellten mit der Summe eine neue Bestmarke auf. Nie zuvor waren Spieler als so teuer eingeschätzt worden.