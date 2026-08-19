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341.500 Euro! Heftige Geldstrafe für Eintracht Frankfurt

Heftige Geldstrafe für die Eintracht

Eintracht Frankfurt wird zur Kasse gebeten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verurteilt die SGE für die Vorfälle am letzten Spieltag der vergangenen Saison.
Am Familientag von Eintracht Frankfurt präsentieren sich die Mannschaft und der neue, alte Trainer Adi Hütter. Der hat bereits eine ganz andere Stimmung an den Main gebracht.
SID
Eintracht Frankfurt wird zur Kasse gebeten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verurteilt die SGE für die Vorfälle am letzten Spieltag der vergangenen Saison.

Bundesligist Eintracht Frankfurt ist wegen „unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger“ mit einer hohen Geldstrafe belegt worden.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Klub wegen des Einsatzes von Pyrotechnik, der auch eine Spielunterbrechung zur Folge hatte, zu einer Zahlung von 341.500 Euro. Die SGE hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Zwei Verletzte nach Fehlverhalten der Fans

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison (16. Mai) hatten die SGE-Anhänger zu Beginn des Spiels gegen den VfB Stuttgart (2:2) laut Mitteilung „mindestens 25 Rauchtöpfe, 50 Bengalische Feuer, 20 Blinker“ gezündet „sowie 20 Raketen abgeschossen“.

Der Spielbeginn verzögerte sich daraufhin um 5.45 Minuten, zwei Personen wurden verletzt. Im Verlauf des Spiels wurde zudem weiter gezündelt.

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