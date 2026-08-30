"Schlag ins Gesicht": Matthäus leidet mit BVB-Neuzugang

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sein Bedauern über die fatale Diagnose bei BVB-Neuzugang Giannis Konstantelias zum Ausdruck gebracht – und die Situation des Griechen mit seiner eigenen verglichen.
„Ein Schlag ins Gesicht“
Matthäus leidet mit Konstantelias
„Es hat schon schlimm ausgesehen. Und es ist alles bestätigt worden, wie man das von Anfang an annehmen konnte. Für ihn ist es ein Schlag ins Gesicht“, sagte Matthäus am Sonntagabend bei Sky90.
Konstantelias hatte sich bei seinem Bundesliga-Debüt gegen den Hamburger SV in einem Zweikampf mit Bakery Jatta das linke Knie verdreht. Am Sonntag folgte die offizielle Diagnose: Kreuzbandriss. Der 23-Jährige wird monatelang ausfallen.
„Der BVB wird alles dafür tun“
„Ich hatte meinen Kreuzbandriss mit 31. Da hatte ich schon Weltmeisterschaften gespielt und kam nicht zu einem neuen Verein. Der BVB wird alles dafür tun, es ihm so leicht wie möglich zu machen. Aber er muss jetzt selbst damit fertig werden“, erklärte Matthäus.
Der 65-Jährige hatte sich im April 1992 – während seiner Zeit bei Inter Mailand – das Kreuzband gerissen. Sein Comeback feierte er Ende September desselben Jahres – jetzt wieder im Trikot des FC Bayern, der ihn während seiner Verletzungszeit nach München zurückgeholt hatte.