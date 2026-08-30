"Schlag ins Gesicht": Matthäus leidet mit BVB-Neuzugang

Christopher Mallmann 30.08.2026 • 19:55 Uhr BVB-Neuzugang Giannis Konstantelias verletzt sich bei seinem Bundesliga-Debüt schwer. Lothar Matthäus vergleicht die Situation mit seiner eigenen Vergangenheit.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sein Bedauern über die fatale Diagnose bei BVB-Neuzugang Giannis Konstantelias zum Ausdruck gebracht – und die Situation des Griechen mit seiner eigenen verglichen.

Matthäus leidet mit Konstantelias

„Es hat schon schlimm ausgesehen. Und es ist alles bestätigt worden, wie man das von Anfang an annehmen konnte. Für ihn ist es ein Schlag ins Gesicht“, sagte Matthäus am Sonntagabend bei Sky90.

„Der BVB wird alles dafür tun“

„Ich hatte meinen Kreuzbandriss mit 31. Da hatte ich schon Weltmeisterschaften gespielt und kam nicht zu einem neuen Verein. Der BVB wird alles dafür tun, es ihm so leicht wie möglich zu machen. Aber er muss jetzt selbst damit fertig werden“, erklärte Matthäus.