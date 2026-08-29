Turbulentes Debüt für Noah Atubolu bei Eintracht Frankfurt

Julius Schamburg , Lars Hinzberg , Martin Hoffmann 29.08.2026 • 15:59 Uhr Noah Atubolu debütiert im Tor von Eintracht Frankfurt - lediglich einen Tag nach der offiziellen Verkündung seines Wechsels. Die Anfangsphase verläuft durchaus turbulent.

Erst am Freitag wurde der Transfer von Noah Atubolu offiziell verkündet, gerade einmal einen Tag später (!) steht der Neuzugang von Eintracht Frankfurt beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin bereits in der Startelf – und erwischte einen denkbar schlechten Start.

Keine drei Minuten dauerte es, ehe der Neuzugang ein erstes Mal hinter sich greifen musste. Emmanuel Latte Lath traf für die Unioner nach einer Ecke zur frühen Führung. Atubolu kam zwar noch mit der Hand an den Ball, konnte das Gegentor aber nicht mehr verhindern.

Hütter: „Wird nicht alles perfekt verlaufen“

SGE-Stürmer Younes Ebnoutalib besorgte mit einem Blitz-Doppelpack die zwischenzeitliche Wende (10., 11.). Zwischen seinen Treffern lagen lediglich 51 (!) Sekunden.

„Es wird wahrscheinlich nicht alles perfekt verlaufen. Auf der anderen Seite hat Noah sehr viel Erfahrung in der Bundesliga, stand vor Kurzem auch noch im Finale der Europa League. Ich glaube, er wird heute eine gute Partie machen“, hatte Trainer Adi Hütter bei Sky vor Anpfiff gesagt.

Eintracht Frankfurt: Kaua Santos in der Kritik

In Frankfurt ist Atubolu die klare Nummer eins, vor dem Brasilianer Kaua Santos. Der 23 Jahre alte Santos war zuletzt zunehmend in die Kritik gerückt – und genießt nicht mehr das Vertrauen von Hütter und den SGE-Verantwortlichen.

„Kaua hat uns ein bisschen zum Zweifeln gebracht, speziell in Brentford (0:7 im Testspiel; Anm. d. Red.). Dann ist die Möglichkeit aufgegangen, Noah Atubolu zu bekommen. Es ist relativ schnell gegangen. Sehr, sehr wichtig für uns dieser Transfer. Ich freue mich, dass Noah Atubolu bei uns ist“, bestätigte Hütter nun.

Bei DAZN erklärte der österreichische Coach: „Ich glaube immer, dass man offen und ehrlich mit den Jungs sein muss. […] Kaua versteht das auf eine Art und Weise. Auf der anderen Seite ist er professionell genug und weiß, was er auch zu tun hat.“

Petersen spricht sich für Atubolu aus

Experte Nils Petersen sagte: „Wer immer nach Trapp da war, hat nicht wirklich funktioniert. Jetzt ist das ein bisschen Prinzip Hoffnung, weil er auf dem Markt war und man ihn loseisen konnte. Er ist ein junger, deutscher, talentierter Keeper.“

Dass der Keeper lange nach einem neuen Verein suchen musste, sei ein Zeichen, „dass der Markt für ihn vielleicht doch nicht so groß war“. Nun gehe es darum, die Chance in Frankfurt zu nutzen. Dort sei schließlich „mehr Druck auf dem Kessel“ als bei seinem Ex-Verein SC Freiburg: „Ich wünsche mir und glaube auch, dass er es schaffen wird“, sagte Petersen.

Zetterer wechselt nach England

Der Atubolu-Wechsel führte auch dazu, dass die Luft für Michael Zetterer immer dünner wurde. Zwar plante dieser zunächst fest mit einem Verbleib und auch sein Berater Nico Pellatz hatte die Wechselgerüchte jüngst entschieden dementiert.

Nach SPORT1-Infos hat Zetterer einen neuen Verein gefunden und bereits seinen Vertrag unterschrieben. Premier-League-Klub Leeds United um den deutschen Trainer Daniel Farke sicherte sich die Dienste von Zetterer. Absolut Fussball berichtete zuerst über den vollzogenen Deal.