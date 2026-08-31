Wohl alles fix: FC Bayern gibt Ibrahimovic doch noch ab

Vincent Wuttke 31.08.2026 • 17:13 Uhr Kurz vor dem Ende der Transferphase gibt der FC Bayern sein Talent Arijon Ibrahimovic wohl doch noch ab.

Kurz vor dem Ende der Transferperiode am Dienstag gibt der FC Bayern wohl noch einen Spieler ab. Nach Informationen von Sky und Fabrizio Romano steht Arijon Ibrahimovic unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Augsburg. Demnach soll eine vollständige Einigung zwischen den Vereinen erreicht sein.

Es soll sich um eine Leihe mit einer Gebühr von 500.000 Euro handeln. Zudem wird Augsburg wohl eine Kaufoption in Höhe von 8 Millionen Euro zugestanden. Der Medizincheck wird wohl noch am Montag stattfinden.

Ibrahimovic wechselt zu Augsburg

Eigentlich war Ibrahimovic nach seiner Leihe an den 1. FC Heidenheim als fester Bestandteil des Bayern-Profikaders eingeplant. Dies bekräftigte der Rekordmeister Anfang Juli in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Nach SPORT1-Informationen gab es in der vergangenen Woche dann die Wende. Ein Abschied des 20-Jährigen rückte plötzlich näher.

Aber: Ein Leihgeschäft galt dabei als unwahrscheinlich, da die Münchner ihre Transferbilanz lieber noch weiter aufbessern wollten. Ein Verkauf hätte da besser gepasst.

SPORT1-Informationen zufolge war der Spieler vom Umdenken der Bayern Bosse schwer irritiert. Max Eberl hatte öffentlich in den Raum gestellt, dass man nun doch bereit sei, Ibrahimovic bei einem passenden Angebot abzugeben.

„Wenn was da ist, was spruchreif ist, was interessant sein kann für beide Beteiligten, dass man dafür dann eben nochmal offen wäre“, erklärte Eberl dabei etwas kryptisch.