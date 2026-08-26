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FC Bayern: Wende bei Arijon Ibrahimovic

Wende bei Ibrahimovic

Eigentlich ist Arijon Ibrahimovic für die neue Saison fest eingeplant im Profikader der FC Bayern. Doch nun gibt es nach SPORT1-Informationen neue Entwicklungen.
Bayern-Youngster Arijon Ibrahimovic ist nach seiner Leihe zum 1. FC Heidenheim zurück beim FC Bayern und hat von Trainer Vincent Kompany eine ganz besondere Rolle bekommen.
Stefan Kumberger, Maximilian Lotz
Eigentlich ist Arijon Ibrahimovic für die neue Saison fest eingeplant im Profikader der FC Bayern. Doch nun gibt es nach SPORT1-Informationen neue Entwicklungen.

Verlässt Arijon Ibrahimovic den FC Bayern etwa doch noch vor Schließung des Transferfensters? Nach SPORT1-Informationen ist ein Abschied des 20-Jährigen möglich.

Ein Leihgeschäft gilt dabei als unwahrscheinlich, da die Münchner ihre Transferbilanz lieber noch weiter aufbessern wollen. Ein Verkauf würde da besser passen.

Bayern-Youngster Arijon Ibrahimovic weckt Interesse

Zwar ist Ibrahimovic aktuell zufrieden, doch auch andere Klubs beobachten seine Situation. Wie Sky berichtet, sollen aus der Bundesliga Union Berlin und Werder Bremen an einer Leihe interessiert sein. Die Eisernen sind nach SPORT1-Informationen aber keine Option, da dort aktuell ein anderes Profil gesucht wird.

Als konkreter Interessent wird bei Sky auch Atalanta Bergamo genannt. Der italienische Erstligist käme wohl auch für eine feste Verpflichtung infrage. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Eigentlich war Ibrahimovic nach seiner Leihe an den 1. FC Heidenheim als fester Bestandteil des Bayern-Profikaders eingeplant. Dies bekräftigte der Rekordmeister Anfang Juli in einer entsprechenden Pressemitteilung.

FC Bayern plante eigentlich fest mit Arijon Ibrahimovic

„Arijon kam bereits mit zwölf Jahren zum FC Bayern und hat seinen Weg über unseren Campus sowie gezielte Leihstationen Schritt für Schritt gemacht. Vor allem im vergangenen sehr guten Jahr in Heidenheim hat er persönlich viel gelernt, um jetzt bereit für den FC Bayern zu sein“, wurde Sportdirektor Christoph Freund seinerzeit zitiert.

„Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern“, ergänzte Freund.

Ibrahimovic wechselte 2018 vom 1. FC Nürnberg an den Campus des FC Bayern. Als 17-Jähriger debütierte der offensive Mittelfeldspieler, der sowohl zentral als auch auf beiden Flügeln agieren kann, bei den Profis. Erfahrungen sammelte er als Leihspieler auch schon bei Frosinone und Lazio Rom. Beim FCB besitzt Ibrahimovic noch einen Vertrag bis 2028.

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